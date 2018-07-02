公教退撫舊制支出 可省近1.5兆

2018-07-02

〔記者黃以敬、劉力仁、林曉雲、李欣芳、楊淳卉／台北報導〕繳少領多的年金制度，使軍公教三大退撫基金面臨破產危機，潛藏負債高達八兆元，研議多時的年改新制昨正式上路，行政院估計未來五十年可減少一兆四千億元潛藏債務，而年改省下的錢全回到基金，預計各退撫基金至少廿五年到卅年不會有破產問題，目前卅多歲的軍公教在職人員都不必再擔心基金破產而領不到一毛錢。

公教人員年改，包含十八％優存在內退休總所得將在十年內從本俸二倍的七十五％，退休所得替代率降至六十％。軍人年改方面，軍官俸率上限九十％，士官俸率上限九十五％。估受年改影響退休人數約卅三萬人。

總統府年改會召集人、副總統陳建仁於臉書發表致全國同胞公開信，盼大家化小愛為大愛，讓兩年來的風風雨雨過去，社會恢復平靜。

陳指出，政府將建立年金監控機制，定期檢討基金運作狀況，使未來的年金制度不會等到瀕臨懸崖邊緣，才來做大幅度的改革，以避免對退休軍公教人員帶來更大的衝擊。行政院政委林萬億受訪時直指，年金如不改革，未來五十年潛藏債務要付出八兆元，年改後債務減為六兆多元，十八％優存歸零，給付相對減少，提撥費率由十二％增為十八％，估廿五年到卅年不會有破產危機 。

月退18％優存 二○二一年起歸零

行政院估算未來五十年的改革效益，節省經費挹注基金估有上兆元，例如公務員舊制年資的退撫經費支出就可大幅節省七三四六億元，相對地，公務員退撫基金提撥收入將可增加二七九○億元，公務員退撫基金精算應計負債則可節省一○七一億元。

教育人員退撫基金的提撥收入未來五十年估計可增二五二○億元，光是舊制年資的退撫支出則可減七六二九億元。

根據軍方精算報告統計，如制度未改，軍人退撫基金現金收支流將在二○二○年起轉負，但改革後，退撫基金在二○四八年尚有一二三三億餘元賸餘。

有關十八％優存改革，領月退的十八％從今年七月一日至二○二○年底，年息降為九％，二○二一年起歸零走入歷史；一次退的十八％則是逐年降，第七年降到六％。但設有樓地板三萬二一六○元，低於此金額則可續領十八％優存。軍人的十八％優存則分十年落日。

以三十五年年資的公務員為例，委任五職等的基層公務員退休後，原來月領五萬八八四七元，年改之後，逐年降低到十年後月領四萬一三一六元；簡任十二等高階公務員，原來月領十萬八四三元，新制將逐年降低到十年後月領六萬三六九○元。