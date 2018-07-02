在職公教挺年改 籲政府善用退撫基金

2018-07-02

盼2023年再檢討 建立更永續制度

〔記者劉力仁、林曉雲、涂鉅旻／台北報導〕軍公教年金改革新制昨天上路，儘管反年改團體批評聲浪不斷，但在職的公教人員強調，為讓基金永續，大多支持年改，但也呼籲政府要善用基金，並在二○二三年再檢討並建立更永續制度。另有在職教師直言支持年改，至少可以不用擔心退撫基金在退休前就已破產的問題。

不用擔心退休前基金就破產

三十多歲、正在國小教書的嘉義縣楊姓老師強調，年輕教師很感謝退休前輩對社會的奉獻，但月領五、六萬元退休金要稱之為「晚景淒涼」，這與台灣當前經濟現況有明顯落差，反使在職第一線基層公教人員遭受污名化的指控。

一名具新舊制年資的現役將領表示，雖然十八％優存將隨軍人年改上路後逐漸退場，但由於十八％差額將分十年調降，縱使為現役中、上將，直到第十年後，月退俸才會減少逾二萬元，在考量國家財政的情形下，現役資深軍官多可支持這項改革。

台灣公務革新力量聯盟理事林于凱表示，年改提供了退撫基金財務衡平的機制，但他提醒在年改後，政府應思考採取提升在職人員工作激勵金的方式，增加公務員在職的工作價值。

退休二年的國小劉姓教師表示，他支持年改是為了自己，五十歲左右退休，如果不改、退撫基金破產，到晚年就沒有退休金可領；況且政府年改是分十年逐年減少退休金，他的月退俸十年後才會從現在的七萬元減為五萬元，可以逐步調整退休生活支出；而且年改省下的錢還是回到退撫基金，退休的人應該也要支持年改。

不認同月退領5、6萬是「晚景淒涼」

嘉義縣楊姓老師指出，他支持年改，至少可以不用擔心退撫基金在退休前就已破產問題。但也擔憂這次遲來的年改，在二○四九年仍有可能再面臨破產危機，多數在職和新進公教人員，有生之年得不斷面對再改革。

桃園市邱姓國小老師表示，為了基金永續，她支持年金改革，但也呼籲政府要善用有限的經費，不要亂花錢。國立大學四十歲林姓副教授直言，他支持年改，但因離退休還有二十年以上，對年改議題無感，政府為公教人員加薪才有實質影響力。

卅一歲的北市府蔡姓公務員表示，他支持年改，但政府依法必須在二○二三年建立永續制度，把未來新進人員和現職人員分開，不要再捲進舊基金的大黑洞裡面。

何姓年輕公務員也支持目前的年改制度，但他認為，新制恐導致原屆退的高職等官員霸佔職務，不利於升遷和新陳代謝。

一名含新舊制年資的退役上校則認為，對於退伍軍人而言，並不是在乎錢，而是在年輕時加入國軍犧牲奉獻，如今卻遭政府「毀約」，因而無法諒解政府。