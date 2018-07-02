姚左右開弓 批丁柯與中友好

2018-07-02

〔記者郭安家、鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨下午參加台北市議員問政座談會，他批評國民黨台北市長參選人丁守中是「國民黨九二共識最後復辟路線」、台北市長柯文哲是「國民黨2.0」，兩人都與中國關係很好，如兩人其中之一當選，國際媒體會解讀為「台北選擇中國」；如他當選則會被解讀為「台北人選擇台灣主體性」。

柯：政治口水 丁：選擇我就是兩岸和平

對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲認為兩岸還是要和平相處，維持「五個互相」（互相認識、了解、尊重、合作、諒解）基調不變，何來國民黨2.0的說法？這些質疑都是政治口水，無助於城市發展。

丁守中團隊則表示，丁多次強調，他與柯文哲人格特質不一樣，他是做實事的人，而柯總是講空話，丁守中認為「選擇我，就是選擇兩岸和平穩定發展」；「選擇姚，就是選擇兩岸衝突對立」。

姚文智昨上午在指南宮與柯文哲、丁守中同台，下午又參加民進黨台北市議員江志銘座談會。姚提及二○一二年他選上台北市立委，在立法院擋核四案，「姚文智是台灣民主運動所培養」，年底選舉是「追求台北做國家首都的方向」，也在接續民進黨改革路線。

姚文智稍後也參加「友柯」北市議員高嘉瑜辦的問政座談會，會後高被媒體問及「是否還與柯文哲友好」？高回應，與柯不至於這樣變成敵人，畢竟姚是民進黨提名台北市長參選人，「對外一定是支持姚文智」，台北市不該變成白綠對決，否則支持柯的淺綠會對民進黨反感。