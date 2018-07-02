統戰爭議中 北市3國小赴上海

2018-07-02

原訂40人 僅29人出訪

〔記者郭安家／台北報導〕「中國少年先鋒隊」全國工作委員會，昨於上海復旦大學附屬小學舉辦「兩岸和平小天使交流活動」，台北市民族、民權、民生國小部分學童如期出團，原訂四十名團員有廿九人出訪。由於去年交流儀式有「兩岸一家親、共圓中國夢」等文字，引發統戰爭議，擔任交流團長的民族國小校長黃耀農昨接受電訪表示，經告知台北市政府想法，今年中方已去除相關文字。

「兩岸和平小天使交流活動」主辦方是「中國少年先鋒隊」全國工作委員會、中華全國台灣同胞聯誼會等。活動從一九九二年舉辦迄今，但去年交流儀式上，螢幕看板有「兩岸一家親、共圓中國夢」等文字，有家長憂心學童遭統戰，台北市議員許淑華也質疑，中國對台灣文攻武嚇，台北市長柯文哲高唱「兩岸一家親」，難道要讓對岸教導我們的小孩「共圓中國夢」？

去年「中國夢」引發質疑

擔任交流團長的民族國小校長黃耀農昨於上海接受電訪時表示，今年交流有很大突破，為避免觸動敏感神經、不必要誤會、統戰聯想，已向主辦單位告知台北市政府的想法，「在文字上」中方善意回應，昨交流儀式上去掉「兩岸一家親、共圓中國夢」等字眼，主辦單位也未上台致詞；畢竟參與者都是學校，就單純讓兩岸孩子們交流。

該交流團原預計三校四十位學童出團，昨僅有廿九位學童赴上海。黃耀農強調，是個別學童的個人因素。民生國小校長李金燕則表示，家長還是希望孩子去上海看一看，因為是純粹交流活動，不要把事情弄得太複雜。

該交流活動主旨標榜「促進兩岸孩子互相了解，讓孩子體驗上海生活」，每人需自費三萬元，包含上海復旦大學附屬小學接待家庭及孩子十二月回訪台北的接待費用。

黃耀農強調，台北市教育局長曾燦金有交代，兩岸學生交流「要對等、尊嚴、顧及主體性」，這次交流團展現努力，對方也很有誠意。