巴拉圭準總統允訪台灣

2018-07-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕美中貿易角力持續進行，外傳因中國對美報復可能使我南美唯一友邦巴拉圭得利，但恐波及與我邦誼。惟據了解，巴拉圭準總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）不僅以親筆信函邀請我總統蔡英文訪巴，更已經答應回訪台灣。

台灣在兩年內接連失去四友邦，我外交部門為鞏固邦交上緊發條，緊密推動我與友邦的各項合作計畫。然而近日美中貿易角力，又有傳聞指出巴拉圭可能成為下個斷交國。巴拉圭與我建交超過六十年，歷史淵源深厚，但巴拉圭因與中國無邦交，出口農牧商品到中國需要借道阿根廷、巴西與烏拉圭，使雙方間存在嚴重貿易失衡。為提升巴拉圭經濟，巴拉圭國內一直存有與中國建交的意見。

近日美中貿易角力，因中國對美的報復性商品中包含大豆，外傳若中國與巴拉圭談妥有利巴拉圭的協議，便可能使巴拉圭成為下個與台斷交國。但巴拉圭前總統卡提斯五月時才親口告訴我外交部次長劉德立「和台灣是感情、和大陸是買賣」；將於八月十五日就職上任的準總統阿布鐸，也與劉德立是舊識，在劉德立訪巴時直白地保證「你不要擔心巴拉圭和中華民國的關係！」並請劉轉交親筆信函，邀請蔡總統出席就職大典。

據了解，巴國的正式邀請函尚未寄達，但阿布鐸已經答應回訪台灣。且因阿布鐸的父親曾任巴拉圭前總統史托斯納爾的私人秘書，史托斯納爾訪台時其父隨行，聽聞中正紀念堂至今保存當時的照片，因此阿布鐸指定到台灣時「一定要拜訪中正紀念堂」。

除巴拉圭外，我加勒比海友邦亦是外界關注對象，更是我外交系統積極固樁地區。另屢傳邦誼不穩的海地，總統摩依士五月下旬訪問台灣，兩國元首也達成共識，在六十天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等合作架構。外交部發言人李憲章昨表示，兩國正在積極研議雙邊合作計畫。

涉外人士說，海地總統親訪台灣，對台灣社會發展印象深刻，當然也希望自己國家建設獲得協助，「他講得直白，而我們能力範圍內能做的都會做。」據悉，雙方研議範圍廣，除了電網或鋪路等基礎建設外，農糧與教育合作也在討論中，且我同時與各類有意願協助的夥伴討論，盼對友邦有所貢獻。