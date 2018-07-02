謠言終結站》軍改通知「習近平」？國防部斥捏造

2018-07-02

網傳內容：

軍方寄發退伍軍人退俸重新計算書，因先前作業疏失，導致有許多姓名、退階及地址錯置的情形，網路上還流傳「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」中，竟有收件者名為「習近平」的通知函。

查證結果：

國防部澄清，軍方經查證並無此筆資料，所謂收件者名為「習近平」的通知函，為蓄意捏造之內容，籲請社會大眾勿以訛傳訛。

國防部也說明，已依法完成「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」計二十萬五八三七份，相關內容及金額均依法重新計算，經核校及印製作業後，於六月三十日完成交寄。