冷眼集》大大同情中國當局

2018-07-01

記者鄒景雯／特稿

最近有位被拒絕入境的中國記者，對於無法再回到台灣駐點的遭遇，表達了「有一點點同情台灣當局」的感受；有關「同情」這個關鍵字，包括如何同情、為何同情，同樣非常值得一談，算是極為誠懇的兩岸對話。

由於民族性的不同，對於熱情的台灣人來說，向他人表達同情，絕對不會只是「有一點點」，因此肯定要說是「大大的」同情，何以要大大的同情中國當局？因為這些年來，北京政府何止是「連一個記者都嚇成這樣」，基本上是任何風吹草動都可以嚇成幾倍的這樣；因此，不要說未來讓中國害怕的事還多了呢，應該問：究竟還有哪一件事是中國不害怕的？

無所不怕的中國當局，首先害怕李明哲，這位台灣人連記者都不是，既沒有筆，也沒有鏡頭，僅僅是個ＮＧＯ成員，他不過是到中國去與中國人談談民主而已，習近平在十九大不是也談「民主」嗎？怎麼李明哲不是被拒絕入境，也不是驅逐出境，而是被就地失蹤、關押入牢，失去人身自由，罪名竟是「顛覆國家政權罪」，一個手無寸鐵的平民，可以令解放軍現役員額世界第一、表面的國防預算已達世界第二的中國被顛覆，這是被嚇到了什麼地步？

其次中國人民得獎，中國當局也要直打哆嗦，劉曉波是因獎嫁禍的典型，不但其本人要打入黑牢至死方休，他寫詩的妻子同被株連必須軟禁，甚至維權人士探望劉霞，也要遷怒其妻舅，予以重罪監禁，這等手筆距離抄家滅族又有何異？

第三中國當局是連自己的老兵都害怕，靠槍桿子出政權的中國，照顧退伍軍人是起碼道義，讓老兵上街維權已經寡恩失職，後來演變到武警清場不打緊，進一步要調派軍隊流血鎮壓，不惜殘殺袍澤，這個脆弱政權風聲鶴唳至此，是怎一個怕字了得？

以上這些都不夠看，如果再逐一盤點達賴喇嘛、維吾爾語、法輪功，甚至臉書、谷哥，中國當局幾乎是無所不怕，被拒入境的葉青林不妨為大家解惑一下：如果連人都不是的，就能讓習政權嚇成這樣，則中華民族的偉大復興未來要如何走下去？

套用中國記者的標準，對於習大大，台灣人必須大大的同情。