陳破空︰美中對決 台應掌握戰略機遇

2018-07-01

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普上任後，以非典型領導與強勢多變的談判作風「讓美國再次強大」。旅美中國時評家陳破空受訪時表示，美國夢對撞中國夢，兩強對決格局已成，是台灣的戰略機遇。他呼籲台灣政府把握時機，對外反制中國打壓，和歐美日俄紐澳等所有大國加強關係；對內則鞏固民主，並鐵腕清查中共在台間諜與第五縱隊，禁止反言論自由的五星旗在台灣飄揚。

關注國際局勢的陳破空受訪時評析說，美國當年聯中抗蘇、犧牲台灣，「現在格局翻過來」，美國最大的敵人是中國，意圖聯俄抗中， 從上述國際情勢發展可見一斑。

而在文金會、川金會之後，朝鮮半島情勢稍緩，陳破空說，美國更能騰出手關注南海及台海問題。陳破空呼籲，台灣「擁有許多機會」，有許多事可以做，台美不論是提升軍事交流、美軍調派台灣、航母進入台海及高層互訪，「都是可能的」，建議台灣抓住此戰略機遇。

陳破空強調，台美關係與中朝關係不同，中朝之間存在矛盾、各有所圖，是朝鮮能在中美之間移動的原因，但「中國是想併吞台灣的敵國」，台美間沒有根本矛盾、是能互信合作的盟國，「本來就該親美」。

他指出，蔡政府全面執政，謹守「維持現狀」政策，但現狀並非靜態的，尤其當中國透過各種手段改變現狀時，台灣「不能消極、不能被動、不能等待」，必須採取反制措施。對外應該積極與美歐日、印度、紐澳和俄羅斯等所有世界大國加強關係，「多做少說也行」。對內則需要加強資安、防堵滲透、鐵腕清查線民、間諜和第五縱隊，捍衛國家安全。

他也主張立法禁止五星旗在台灣飄揚，「五星紅旗是中國人民的苦難和鮮血，對追求民主的中國人來說都很噁心」。

陳破空也特別提醒台灣社會，不應分「藍綠白」，重點在於「親共與反共」。他批評台北市長柯文哲對兩岸的態度「模糊、滑頭」，是非不分、價值混亂且個性善變，「是共產黨喜歡的特首人格特質」。