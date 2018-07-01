9月正式開幕 我盼美高階官員來台 見證AIT新館

2018-07-01

〔記者蘇永耀、彭琬馨／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）內湖新館已於六月落成，正式運作將至九月間，原本落成典禮美方已規劃閣員級官員來台，但因與「川金會」撞期而暫緩，我方期盼九月開幕時美方能有高階官員來台祝賀，見證台美關係邁入新的階段。

相關官員透露，美國政府高度重視ＡＩＴ新館，當初為了落成典禮，台美溝通美方來台官員層級，在整體情勢及彰顯雙邊重要關係等多方面考量下，美國已同意指派較不具政治性的閣員級官員來台。

據指出，美國當時可能安排的閣員，包括衛生部長阿札爾、小型企業署署長麥馬洪、環保署長普魯特、勞工部長阿科斯達，甚至具華裔背景的運輸部長趙小蘭等，都曾在台美雙方討論名單之列。

官員進一步說，當時的規劃是，無論是哪一位部長來台灣，除出席六月的落成典禮外，我方也會就其業務執掌安排一連串活動，讓台美之間就相關議題尋求實質的合作關係。另外，我方才在五月間世界衛生大會遭到中國打壓無法與會，如能邀請美國衛生部長訪台，也更能凸顯美國挺台參與世衛的態度。

不過，原先已設定在六月十二日舉行ＡＩＴ內湖新館的落成典禮，在美國川普總統宣布同一天與北韓領導人金正恩於新加坡進行「川金會」，而使原規劃受到暫緩。相關官員表示，美國政府透過管道向我方表明，川普總統不希望有任何其他活動或因素讓「川金會」失焦，來台官員層級必須調整。最後是由美國國務院主管教育文化的助理國務卿羅伊斯代表來台。

雖然六月間的規劃受到暫緩，我方官員認為，台美關係正朝增溫方面前進，除ＡＩＴ內湖新館預定於九月正式運作，ＡＩＴ台北辦事處處長梅健華將在今夏卸任，改由資深外交官酈英傑出任，這也是適當的時間點，屆時美方如能安排高階官員來台，也等於是見證邁入新階段的台美關係。

ＡＩＴ新館被形容是美國政府在海外所設具「頂級規格」的駐館，ＡＩＴ前處長楊甦棣任內並積極推動能有「陸戰隊之家」，讓台美關係更具象徵性。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六月廿九日更報導，一名美國官員表示，數週前已接獲國務院提出派駐「美國陸戰隊使館警衛隊」的要求，美國國務院外交安全局和陸戰隊持續就相關部署協調中。

不過，ＡＩＴ重申，新館將與信義路舊址的做法一樣，由一群美方人員搭配人數較多的當地聘僱人員，與地方當局合作，負責維安。