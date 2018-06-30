美國國務院報告》打擊人口販運 台灣連9年列最佳

2018-06-30

〔駐美特派員曹郁芬、記者陳鈺馥／華府、台北連線報導〕美國國務院二十八日公布二○一八年人口販運問題報告，台灣與英國等三十九個國家並列在最佳的第一級，香港和澳門被列在第二級，中國則連續第二年被列入第三級。

中國連續二年被列入第三級

內政部長葉俊榮表示，台灣連續第九年名列第一級國家。打擊人口販運是人權普世價值的實踐，更是文明國家的基本堅持，台灣長期努力獲得國際肯定，亮眼成績是公私協力與團隊合作結果，對內政部移民署同仁予以肯定。

報告肯定台灣再次完全達到消除人口販運最低標準，認真並持續執行各項政策，對人口販運的起訴案件大增、提供協助的人員也有所增加。但台灣仍有船東虐待外籍漁工、家護外勞受到不平等對待，以及兒童性剝削的法律不足等問題。

報告建議，台灣應加強對人口販運者的起訴與定罪，給予嚴厲的刑罰；應積極調查並起訴虐待外勞的台灣船東，明確界定監控台灣漁船的機制與責任；應修法將家庭照護者與家事勞動者納入基本勞工權益保障。

報告也提到台灣人在海外從事不法商業行為，涉及人口販運，包括海外進行電信詐騙犯罪。不過隨著海外詐諞犯罪盛行，台灣人在歐洲等國家淪為海外受害人的案例也在增加，例如克羅埃西亞警方今年元月就指認出五十九名來自台灣的被害人。