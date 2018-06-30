拒提勞軍捐檔案 婦聯會敗訴

2018-06-30

〔記者張文川、陳鈺馥／台北報導〕婦聯會前年以年代久遠為由，七度拒絕向內政部提供「勞軍捐」相關文件與收取金額資料，內政部認定婦聯會已違反人民團體法，裁罰警告處分；婦聯會不服處分，提訴願被駁，再向法院提起行政訴訟，台北地院行政法庭昨認定內政部裁罰有理，判婦聯會敗訴。本案可上訴。

內政部裁罰有理

內政部對判決表欣慰，也呼籲婦聯會不要再耗費司法資源上訴。不過，婦聯會主委雷倩昨與數名婦聯會成員聆聽判決後表示，司法是小老百姓是對行政機關濫權唯一的希望，非常遺憾北院未審酌機關擴權和人民的正當權益，婦聯會一定會儘速上訴，奮鬥到底。

蔡政府上任後開始追查國民黨不當黨產，婦聯會被視為「國民黨附屬組織」，成為被追查對象，查出婦聯會自一九五五至一九八九年，卅四年間共收取九百六十九．三億元的勞軍捐，卻從未按規定申報。內政部前年二月至五月七度函請婦聯會提供歷年勞軍捐等資料，婦聯會均拒絕提供，內政部同年七月六日認定婦聯會妨害公益，裁處警告。

婦聯會提告指出，勞軍捐是當時進出口商業同業公會自願發起捐款，性質是出自各界意願，並非課稅，未涉稅收，不須公開；勞軍有助提升國軍士氣，未妨害公益；法令也未規定婦聯會須向內政部提出財務資料，內政部也沒有處罰的法律依據，不應將婦聯會扣上「妨害公益」的帽子。

北院審理後認定，內政部裁罰前曾六度要求婦聯會提出資料，婦聯會均未遵其義務提出，顯見是故意違反人團法，且僅處分輕微的警告，合乎比例原則，處分內容也相當明確。

至於勞軍捐的自願性、強制性，法官認為這與本案無關，本案爭執點僅在婦聯會有沒有遵照人團法，善盡向內政部提報財務文書的義務，因此法官未探究勞軍捐是否具有稅捐性質、是否為強制捐款。

判決又指，內政部行使人團法上的監督權，基於權力分立原則，法院對於行政權，只須審查適法性，只問是否合法，不問適不適當，內政部於此案也未濫用權力、違反誠信原則，裁罰有理，判婦聯會敗訴。