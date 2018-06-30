總統：中國宣傳戰 我多次成功反制

2018-06-30

出席三軍六校聯合畢典

〔記者涂鉅旻、陳恩惠、蔡亞樺、蕭婷方／台北報導〕中國近年多次派軍機、軍艦擾台，更數度渲染演訓成效，意圖讓台灣內部不安，蔡英文總統昨赴北投復興崗參加國軍三軍六校聯合畢業典禮時表示，我國這二年多來，政戰戰力已提升，並多次成功反制對岸宣傳戰。她呼籲國軍能各方位防衛國土、提升嚇阻能力，進而捍衛台灣民主自由價值，以「防衛固守」達「重層嚇阻」目標。

蔡英文表示，提升戰力，因應當前威脅，是國軍正在加速的任務，我國未來面對的威脅型態將更複雜，國軍須在各方向達成防衛國土任務，不管遠、中、近距離，都要提升嚇阻能力，同時在宣傳戰、網路戰等傳統作戰外的領域，捍衛台灣民主自由價值，只要這些戰場能「防衛固守」，就能達成「重層嚇阻」戰略目標。

蔡英文說，因應迫切威脅，國軍需要長期與前瞻視野，評估未來可能狀況，並提前因應。經過這二年多來的努力，國人皆能從漢光演習，看到國軍精實戰力，潛艦國造、高教機國造等政策推動，則讓外界看到國防自主政策的落實，在務實原則下，國軍正不斷進步。

蔡英文也表示，我國這二年多來政戰戰力已提升，並多次成功反制對岸宣傳戰，資通電軍指揮部成立後，也肩負鞏固國家資訊安全的重要實力，皆代表國軍一步步往正確方向前進。

攀越鐵馬護欄 退伍軍人被制止

台北市警方在中央北路（大業路到稻香路之間）設置鐵馬護欄進行安全區隔，並未架設鐵拒馬。包括「白狼」張安樂率領的統促黨黨員、拔蔡總部及反軍改等團體上百名成員，被隔離在五百公尺外的豐年公園「意見表達區」抗議。

一名魏姓退伍軍人試圖在中央北路二段二○一號前，攀越架在人行道的鐵馬護欄，遭員警制止、勸導，將他帶往豐年公園陳抗區。魏男事後指控「警察打人」導致右手臂受傷，但警方調查，應是魏男與警方拉扯過程中，疑似不慎遭劃傷或擦挫傷。

北市850警維安 柯︰過猶不及

台北市警局昨共出動八五○名警力，嚴格管控復興崗校區周遭。台北市長柯文哲昨被問到此事時說，這叫過猶不及，聽說去年世大運維安事件讓府方很不滿，當時的北市警局長邱豐光下台跟此事件有很大的關係。國民黨台北市長參選人丁守中則酸蔡「比皇帝出巡還要威風」，指蔡英文擾民，乾脆待在家裡不要出門。