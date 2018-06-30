焦點評論》令台灣害怕的事

2018-06-30

記者鄒景雯／特稿

台灣是一個民主國家，最近中國東南衛視駐台記者葉青林被移民署拒絕入境，在國內引起了正反意見的討論，印證了開放社會問責機制的可貴；不過有一個角度被遺漏在審視之列，也很值得大眾關注，那就是這位中國記者後來在臉書上自陳：「有一點點同情台灣當局，連一個大陸記者都讓你們嚇成這樣，未來讓你們害怕的事還多了呢！」

葉青林這話講得直白，不論是不是說溜嘴，但卻是真實無比的報導，大大提醒台灣人：中國讓台灣害怕的事確實多得不得了，稍加舉例其中犖犖大者，每件都讓人害怕得不得了。從去年起，中國當局開始透過其涉台學界進行如何「武統」台灣的思考，思考者，就是宣傳戰，否則打就是了，哪還需要囉哩八唆、咬文嚼字。為此出爐了一份紙上談兵文案，內容建議武統的期限在本世紀中葉，即二○五○年前後，主要作為包括：由解放軍以武警名義入駐管治台灣；組織中國人移民台灣；制定特別法，以國內刑事犯罪形式，懲治台獨罪犯。原來這就是習近平所謂追求兩岸人民「心靈契合」的統一，聽來，害不害怕？

當然，中國也不會只是嚇你，繼強迫四十四家國際航空公司將台灣改列非國家之後，中國駐外使館也已要求申請入境中國的台灣人必須簽署國籍是中國的聲明書，要強調原護照簽證的國籍（中華民國／台灣）是錯誤的，等於是變相宣示是中國人。

以上這些項目，其實毫無新意，根本是抄襲早就在對付異族的既有模式，只是中國的手段還會不斷「進化」，例如已經發生的，在新疆維族的齋戒月，老共刻意舉辦喝酒、吃豬肉比賽，毀滅信仰人權，並在南疆設有七十七個維族再教育中心，全疆有高達八十萬人曾經被關，在這個中心，吃飯前，要感謝的是習主席，不是阿拉。

其實，何止非我族類要進行虐待，老共對於自己人更不在話下，中國現在有全世界第一的超級電腦，以大數據掌控全民，上個月大家已經知道有一○八九萬名中國人在社會信用體系下被盯上，其中有二五四萬人害怕受到信用懲戒，最近已經主動履行相關義務，可以佐證這個國家可怕的程度。

甚至，葉青林更該「同情」一下美國與歐盟，老美被「中國製造二○二五」嚇到，一連串的兇狠手段，簡直就像要摧毀中國連夢都不准作；歐盟二十七國展現空前團結，一致連署反對「一帶一路」，想必也是抖到不行。

「讓你們害怕的事還多了呢！」真是壯哉斯言。