港泛民派：中共全面戕害港自由人權

2018-06-30

梁家傑、劉慧卿等 來台參加座談

〔記者陳鈺馥／台北報導〕七月一日為香港主權移交中國廿一週年，香港政壇人士昨天在台出席「一國兩制下的香港人權自由狀況觀察」座談會，痛批中共「以一國壓制兩制」，並未兌現「香港自治、港人治港」等承諾，全面戕害香港自由人權。

中共「以一國壓制兩制」

中華亞太菁英交流協會昨舉辦座談會，邀請香港公民黨主席梁家傑、香港民主黨前主席劉慧卿等人，與台灣學者討論中國如何以「一國兩制」控制香港，以及香港近年自由人權狀況變化。

梁家傑表示，中共領導人習近平主政後，更加矮化「一國兩制」，中國外交部也將「中英聯合聲明」形容為「不再具現實意義的歷史文件」。

梁家傑指出，高度自治、港人治港的承諾，全未兌現。「一國兩制」被扭曲案例是罄竹難書，港人在香港出版中共不喜歡的書籍，中共便越境擄人，製造「銅鑼灣書店事件」；中國高鐵延伸至香港市區的西九龍總站，站內竟要割地給中國人員執行中國法律。

香港民主黨前主席劉慧卿則建議台灣應多了解中共對香港的滲透手法，內地影響力無所不在，令香港政治、經濟、體育、宗教、文化、傳媒及娛樂界受到沉重壓力，做出不合理自我審查，必須按照北京意願行事。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，自由之家對香港自由度評比逐年下降，最嚴重是中共全國人大常委會對香港制度擁有全面的詮釋權，等同是香港的太上立法院，全面進行政治干預。

清華大學社會所副教授林宗弘建議，港台公民社會可建立同步發聲的合作機制，反制中國壓制言論自由的力量。