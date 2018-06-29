北京威嚇利誘 施壓海外媒體

2018-06-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國政府為防止其權力受到威脅，長久以來持續掌控傳統媒體和新媒體。今年四月，無國界記者組織（ＲＳＦ）發布年度世界新聞自由指數排名，中國的新聞自由度排名第一七六，居倒數第五。ＲＳＦ指出，在中國國家主席習近平掌權後，中國政府利用新科技，使中國對新聞的審查與監控達到空前嚴密的程度。

紐時也被迫妥協

ＲＳＦ警告，不僅外國媒體愈來愈難在中國順利進行採訪活動，其國內的新聞工作者亦傳出遭拘押、虐待，甚至有性命之憂。一般民眾只是在社群媒體上透過私人信件分享內容，都可能因此入獄。

美國國家民主基金會（ＮＥＤ）的國際媒體援助中心（ＣＩＭＡ）二○一三年研究報告裡寫道，中國政府施壓海外媒體主要有四種方式：官員直接懲罰拒不聽從當局對媒體報導限制的海外媒體、利誘媒體自我審查、透過外國政府或廣告商等代理人間接施壓、採取網路攻擊與人身攻擊。包括紐約時報等國際知名媒體在內，其報導均受中國政府影響，不得不做出不同程度的妥協。

二○一三年，路透中文網遭中國政府短暫封鎖後，即開始避免出現政治敏感內容，不會把英文版的報導全部翻譯。路透記者透露，他們被管理階層要求自我審查，迴避報導中國人權議題。

二○一二年，彭博曾揭露中國國家主席習近平的親戚在海外擁有大金庫，之後就頻遭中國政府刁難，參與該調查報導的記者傅才德（Michael Forsythe）被停職後離職。紐時也曾被要求，不要刊出有關中國領導高層的家族持有數億元資產的報導，紐時網站隨後在中國遭封鎖，因此蒙受經濟損失。