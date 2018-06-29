中國抗議產經違反一中 吳釗燮批干預台、日新聞自由

2018-06-29

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮接受日媒訪問時呼籲台日進行安保對話，以因應中國威脅；中國駐日大使館為此向日媒強烈抗議，指其報導違反「一中原則」。吳釗燮昨批評，中國不但不容忍國內新聞自由，甚至干預亞洲新聞最自由之兩個國家的言論自由，「讓人咋舌」。他認為，中國強烈反對此報導，「表示我們做了正確的事情」。

中國威脅民主與自由價值

日本《產經新聞》廿七日刊出吳釗燮專訪。吳在訪問中說，中國軍機南下宮古海峽，從台灣、巴士海峽北上，將對日本構成威脅，日本、台灣的安全保障密不可分，希望就安保領域上的問題與日本交換意見，進一步加強台日關係因應。

中國駐日大使程永華在報導出刊當天就向《產經》提出抗議，指「台灣是中國的一部分」，該報導主張台灣獨立，中國強烈反對。中國駐日大使館強調，該報導違反《產經》在北京設立中國總局時同意的「報導需符合一中原則與中日聯合聲明等精神」。

吳釗燮昨對於中國的抗議舉動表示詫異。他批評，中國這個威權專制的國家，不但沒有容忍其國內新聞與言論自由的空間，甚至進一步干預亞洲兩個最民主、新聞最自由國家的新聞與言論自由。

吳釗燮說，這更顯示中國威脅民主與自由價值，他呼籲理念相近國家團結起來，阻止此類趨勢的蔓延。