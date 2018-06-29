上「莒光園地」談年改 總統籲官兵別被手機假訊息誤導

2018-06-29

〔記者涂鉅旻、蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文昨主持將官晉任典禮，演說時提到即將上路的軍人年金改革表示，歷來的政府想推動卻沒做到的改革，「我們堅定達成目標」，她也要感謝國防部等團隊完成歷史性任務。蔡英文在昨日播出的「莒光園地」節目中也表示，為了下一代的未來，「這是我們不得不做的改革」。

感謝國防部完成歷史性任務

蔡英文昨在「民國一○七年下半年將官晉任布達暨授階典禮」演說表示，軍人年改使基金永續，也讓軍人退休獲得保障。不過，面對快速變動的區域情勢，國軍責任更加重大，她呼籲在場所有國軍幹部為國家社會一起努力。總統也說，晉任者代表國家肯定其才德、努力，以及從軍以來的傑出表現，背後更有家人陪伴與支援的力量，她除向晉任者表達誠摯恭賀，也代表國家感謝家人體諒和支持。

蔡英文昨也透過國軍政戰節目「莒光園地」發表談話表示，三軍統帥最大的責任就是要讓國軍能夠穩定、成長，無論在服役或退役都能得到最好的照顧，讓官兵沒有後顧之憂；對於軍人退撫新制，無論國防部長或退輔會，都費了很多的心，讓新制度更適合國軍官兵需求。

蔡英文表示，軍人年金改革重點只有一個，就是充分照顧國軍，盼官兵能夠長留久用，已退休的官兵生活能夠受到保障，並使年金財務能夠永續。如未改革，軍人年金將在明年破產，改革後，將不用擔心基金即將破產的問題。

蔡英文表示，近期有一些假訊息在誤導官兵，如果有問題或需要查證，最好透過軍中的資訊、國防部網站確實查詢，「千萬不要相信手機裡的假訊息。」

國防部長嚴德發在將官晉任典禮也說，軍人全年待命，電話一響就要返回部隊救災、演訓，年金改革也考量軍人職業特殊性，因而獨立專案處理。相關法案三讀通過後，現役軍人都能獲得政府照顧，安心服役。