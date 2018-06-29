小兵奮鬥掛星星 孔乃德掌裝甲旅

2018-06-29

孔：選擇國軍翻轉人生 非常美好

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨舉行「民國一○七年下半年將官晉任布達暨授階典禮」，共有四人晉任中將、十八人晉任少將。值得注意的是，陸軍裝甲五八六旅新科旅長孔乃德少將原為士兵，後來轉服志願役預官，在正期班為主的將官之中實屬罕見。孔乃德受訪時說，「我曾經是浪蕩少年，選擇國軍、進入後學習，到現在翻轉人生，我的人生非常美好。」

非官校正期班 穩健行事晉任關鍵

孔乃德曾任陸軍五八四旅參謀主任、裝甲步兵學校教務處長，機步二三四旅副旅長等職，但他並非官校正期班出身，而是自士兵軍階開始服役，隨後參與志願役預官培訓，在民國八十一年掛少尉階，為正期班為主的「星星」之中一個「亮點」。

官員表示，孔乃德能夠在眾多高階軍官之中脫穎而出，相當不簡單，不僅體能、學經歷等皆需達基礎標準，還需要過人的條件才能晉任。官員也研判，孔穩健的行事風格，為其晉任的關鍵。

軍方表示，孔乃德在今年「漢光卅四號」演習重頭戲「聯合反空機降作戰操演」，將各項工作、規劃與管制執行良好，過去也曾執行募兵制推動暨精進士官制度，以及推動陸軍野戰防空「蜂眼專案」的人力整備作業，有卓越績效，並獲得大功一次的獎勵。另也曾督導民國一○四年志願士兵招募工作，獲得良好成效。

孔乃德昨受訪時簡短表示，他感謝在工作上提攜他的長官、共同奮鬥協力的工作夥伴，另也感謝家人及陪在他身邊的「仙女老婆」，如果沒有家人無怨無悔付出，他也無法在部隊全力付出。」

孔乃德表示，一個人如要成功，除自身努力，還須經由同儕間互相扶持與成長；晉任對他而言，除代表階級提升，也代表責任加重，他期許在未來的日子裡，做好國家賦予他保家衛國的責任。

據了解，過去軍官正期班佔全體軍官比例較高，因此將官大多出身於正期班，但官員透露，將官晉任和出身無關，主要仍考量能否勝任職務，隨著軍官招募管道日漸多元，未來相關案例只會越來越多。