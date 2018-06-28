《焦點評論》習近平困局

2018-06-28

記者鄒景雯／特稿

六月上旬，路透從華府發出一則獨家新聞指出，針對中國數月以來不斷在台灣周邊以機艦繞行對台施加壓力，美國正考慮在ＡＩＴ新館開張之際，調派航空母艦通過台灣海峽，這個指涉性強烈的行動，儘管後來基於各種考慮，暫時沒有付諸實現，但是內圈的人知道這則訊息並非空穴來風，因為早在五月間，也就是消息曝光的一個月前，我們的政府就已經得到了美國方面的「預告」。

美國航母通過台海，一次是在一九九六年台海危機時期，第二次是二○○七年布希政府任內，兩次都是嚴重對峙時刻，前者是兩岸之間，後者是美中之間，這兩次，美國基於其自由航行的權利，事前並沒讓台灣知道，而最近的這個未實行的「計畫」，則是早早就讓台灣心裡有數，可以想見當前的台美關係，在實質層面，正處於罕見的高峰狀態。

這樣的關係，是各種因素促成的，中國恐怕不自覺，北京正是推進美國走向台灣的重要力量之一，相對來說，這個主動權從來就不操在台灣的手上。甚至，習近平政權恐怕更無法想像，當蔡英文政府得知航母不排除前來展示拳頭時的反應，是大哥撐腰心喜若狂？還是反而憂慮台海情勢因此更加劇烈擺盪？沒有證據顯示華府最後決定踩下煞車的決策轉向中有沒有台灣的意見，但有一個事實是確定的，除非到最後萬不得已，台灣官方並不樂見自己捲入兩大霸權的對決風暴之中，任何一方都是一樣的。

中南海顯然不理解蔡英文政府的路線風格，美國航母沒來「挑釁」，中國解放軍近來卻繼續玩耍逼近台灣的把戲，進行不知節制的騷擾，不但毫無大國風範，更被愈來愈多的台灣人看扁了中國當局，因為：唯有弱者，才會欺侮弱者，否則若真有種，怎不直接去找老美單挑呢？

有人觀察，中國這樣的行徑，是習近平解除任期限制後的權力症候群發作的結果。這話的意思是，當兩任十年的規律被打破後，反而激發了共產黨接班梯隊的提早競逐與鬥爭，因為誰都不能輸在起跑點上，於是各方以習為爭歡奪寵的核心，競標政策貫徹的忠誠，不斷加碼的後果，就是脫軌失速，這種局面，固然讓台灣所面對的風險提高，但是反過來說，最終習近平肯定也會付出失控的代價。

這樣的失控，至少反映在兩方面，在外交上，如果楊潔篪與王毅持續以暴打台灣作為搶功的競賽，當「中華民國」邦交國數愈向零邁進，其實就是台灣更了無牽掛之時；在軍事上，有腦子的解放軍頭一定明白，有一種最壞劇本絕對不能輕忽，那就是在川普這樣的團隊中，並不乏以極小規模的局部衝突，讓中國倒退二十年的盤算，北京是不是要自己送上門去，提供擦槍走火的機會與藉口？

美中的貿易大戰方興未艾，北京絕對已經發現苗頭真的不對，這種時刻還在多開戰場、多方樹敵，除了習近平已陷困局，沒有其他理由可以解釋中國為什麼會這麼笨。