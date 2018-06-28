AＩＴ宣佈 酈英傑接掌台北辦事處

2018-06-28

〔駐美特派員曹郁芬、記者呂伊萱／華府—台北連線報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）在美東時間廿六日宣佈酈英傑將接替梅健華出任美國在台協會台北辦事處處長。外交部認為酈英傑充分瞭解台美議題及我國政策立場，且積極參與推動台美關係，政府竭誠歡迎此項人事安排，盼進一步強化台美夥伴關係。

ＡＩＴ表示，酈英傑是有二十九年資歷的資深外交官員，與台灣和中國事務都有淵源。他曾任ＡＩＴ台北辦事處副處長，之前做過國務院台灣協調處處長，在美國對台政策中扮演要角。他在美國駐北京大使館曾處理過環境、科學與科技，以及健康領域方面的事務。

ＡＩＴ指出，酈英傑目前在國務院人事處擔任資深官員生涯規劃的顧問。在此之前，他曾在夏威夷的亞太安全研究中心擔任外交政策顧問，外交生涯中出使過香港與南非。從事外交之前，他也做過參議員史諾威的幕僚以及空軍上尉。

酈英傑擁有公使銜參贊的資歷。猶他州出生的他，與妻子布蘭達有三名子女，預定今夏到台北赴任。

外交部︰盼進一步強化台美夥伴關係

外交部說，酈英傑充分瞭解台美各項議題及我國政策立場，且積極參與推動台美關係，以具體行動展現對台灣的堅定支持及深厚情誼。政府期盼其就任後，帶領ＡＩＴ台北辦事處持續與我方密切合作，進一步強化台美夥伴關係。

外交部說，酈英傑推動台美關係不遺餘力，曾參與多項重要推案，包括我國參與美國「免簽證計畫」（ＶＷＰ）、簽署新版台美「特權、免稅暨豁免協定」、成立台美「全球合作暨訓練架構」（ＧＣＴＦ）、「國際環境夥伴計畫」（ＩＥＰ）及「太平洋島國青年領袖計畫」（ＰＩＬＰ）等。並曾協助促成美環保署長麥卡馨及國務院經濟暨商務助理國務卿芮福金等高層官員訪台，對強化台美關係相當有貢獻。