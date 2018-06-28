中批蔡「制約」說 不自量力 陸委會回擊「霸權禁不起檢驗」

2018-06-28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文總統日前接受法新社專訪時呼籲國際社會制約中國的擴充，中國國台辦昨天批此說法是挾洋自重、不自量力，這樣的圖謀不會得逞。陸委會則回擊批判中國以其缺乏民主自由常識的僵化世界觀，對抗普世價值和全球秩序，禁不起歷史與人民檢驗。

中國頻頻升高對台壓力，蔡英文接受法新社專訪指出，希望國際社會可以一起行動，表達我們對民主自由的一種重視，制約中國、減少或者遏止中國的霸權擴充。

國台辦發言人馬曉光在記者會上批蔡英文是混淆視聽，毫無事實依據。他並指這說法目的是要在兩岸同胞之間製造敵意，企圖挾洋自重，進一步升高兩岸對抗；而兩岸同胞的骨肉親情是離間不了的，企圖遏制中華民族走向偉大復興更是不自量力。

馬曉光還說，兩岸關係何去何從，球在台灣手裡。另對於中國海軍派軍艦繞台，馬也稱：「絕不容忍台獨勢力破壞台海和平穩定」。

陸委會反擊，中國近來打壓我國際空間、對我軍事恫嚇，以其缺乏民主自由常識的僵化世界觀，對抗普世價值和全球秩序。中國拿維護主權安全掩飾其霸權和控制，禁不起歷史與人民檢驗。

對於海基會副董事長兼秘書長由蔡英文的核心幕僚姚人多出任一事，馬曉光回應說，不評論台灣的人事案，但既然說到「這個人最會溝通，他應該知道兩岸兩會溝通的通關密碼是什麼」。

對此，黨政人士表示，我方仍透過對話和中國化解分歧，但是中國採取「一個中國原則的九二共識」要我方同意，政府與人民不可能接受。