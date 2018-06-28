軍情局長人選生變 陳文凡可望接任

2018-06-28

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部軍事情報局長劉德良中將月底屆齡退伍，政壇先前傳出將由國安局主秘陳進廣接任的安排，但國安高層人士透露，這項人事安排已有「變化」，基於職務歷練及情報專業考量，傾向由甫自美國返國的國安局副局長陳文凡中將接掌軍情局。

高層人士說，陳文凡從頭到尾都在接任軍情局長人選的名單之內，而且陳文凡過去長期在軍方體系任職，曾擔任駐美武官、國防部情報次長室國際事務處長、陸軍關渡指揮部指揮官、國防大學陸軍指參學院院長、國防部電訊發展室主任、國安局駐美特派員等職，今年四月中旬才自美國返國並接任國安局副局長，情報資歷豐富，此次安排接任軍情局長，並不算是「國安局人馬空降軍情局」。

劉德良擔任軍情局長將近四年，將於月底屆滿中將服役年限退伍，國防部長嚴德發日前頒授四等雲麾勳章給劉德良，對劉在局長任內的貢獻大加肯定讚揚。嚴德發說，軍情局幹員可謂默默耕耘的無名英雄，軍情局在劉德良局長任內，無論情報蒐研、情戰訓練及情勢研析等任務，都有長足精進，奠定良好基礎，成效斐然。

國安高層人士說，對於軍情局長由誰來接任，國防部及國安局都曾提出建議人選，由於軍事情報局內有「情戰」及「情研」兩大體系，在此兩岸情勢嚴峻之際，亟須經驗豐富的資深中將接掌等考量，傾向由在國防部及國安局都任職過的陳文凡中將接任，讓軍事情報業務能夠無縫接軌。

高層人士強調，國安局目前有柯承亨政務副局長及陳國恩、陳文凡兩位常務副局長，國安局主任秘書陳進廣長期在國安局體系內任職，業務熟練上手，稱得上是國安局的大總管，若陳文凡接掌軍情局長，屆時國安局內部人事可能進行調整，由陳進廣接任國安局第三副局長一職，並擇國安局資深處長級官員任主任秘書。