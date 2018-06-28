中逼日航空公司矮化台灣 日華懇促日政府處理

2018-06-28

〔駐日特派員林翠儀／東京二十七日報導〕中國民航局強制要求日本四家航空公司變更台灣名稱一事，日本跨黨派國會議員組織「日華議員懇談會」（簡稱「日華懇」）二十六日召開緊急幹部會議做出三點決議，並於二十七日向內閣官房長官交付決議書，建請日本政府正視此事，並針對中國的干涉行動做出明確的處理方針。

日華懇做出的三點決議包括：一、 外國當局對本（日本）國航空公司有關航空運輸之干涉，或對當事者間已獲正當認可並周知大眾之航空運輸計畫等行為之干涉，即使該干涉係直接針對民間企業施加之指示或指導，吾人仍應視為國家間之問題，盼政府明示國家方針。

主張與同盟國家協調 採取共同立場

第二點決議部分，強調就一般外交理論而言，任何疑似「以力量片面改變現狀之企圖」，均應視其為攸關國家主權之安全保障問題，政府內部應即進行報告及審議。三、應充分參考同盟國家之因應作法，視情主導，並與同盟國進行深入討論及協調，採取具體因應作為及共同立場。

我駐日代表處指出，「日華懇」會長古屋圭司眾議員已於二十七日早上拜會官房長官菅義偉並交付決議書。同日下午，「日華懇」事務局長木原稔眾議員專程到代表處，向駐日代表謝長廷說明其處理經過。

謝長廷表示，個別民間企業要對抗外國政府的壓力確實是極為無力與困難，如果全世界國家都對其境內的企業強制要求事業內容以外的事項，不僅違背自由貿易的精神，也是不文明的行為，將造成天下大亂。

謝長廷也對這一次超黨派議員聯盟的決議，表達肯定與感謝。

事實上，對於中國施壓日本航空公司一事， 菅義偉上週曾經公開表示，日本政府已經知道此事，並持續關注相關狀況。他並表示，政府當局對民間企業的活動施壓，要求基於特定政治立場採取措施，這種做法並不可取。基於此一觀點，日本政府已多次透過外交管道向中方表明日方的憂慮。