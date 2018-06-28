謠言終結站》電子秤認證 除有登錄證書還要檢定合格

2018-06-28

網傳內容︰境外網站大打廣告，販售具有顯示價格功能的電子秤，並刊登經濟部標檢局的商品驗證登錄證書，還稱台中某知名百貨可作為售後服務地點。

查證結果︰標檢局強調，計價秤在製造出廠前或輸入時，得先取得標檢局型式認證認可證書及號碼，並在上市前檢定合格且貼有「同」字的檢定合格單，才可販售；並非取得商品驗證登錄證書即可，標檢局並未檢定過網站所刊登的電子秤。

標檢局查證後，該百貨業者也稱，未與網站業者有任何契約或授權關係，更無提供電子秤售後服務。