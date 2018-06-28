宴請北北基宜立委談選情 蔡：要互支援 打團體戰

2018-06-28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文昨晚也邀請北北基宜民進黨立委在官邸餐敘，要求大家多幫忙姚文智、宜蘭縣長參選人陳歐珀。立委詢問台北市長選舉，究竟主打國民黨參選人丁守中，還是現任市長柯文哲？蔡英文則交由民進黨選對會召集人林錫耀進行研究，儘快定調北市選情方向。

宜蘭縣部分，據轉述，陳歐珀再次拜託總統府秘書長陳菊能出手幫忙。

蔡總統也對陳菊說，「菊姐妳是宜蘭人，要多回宜蘭走走，幫忙陳歐珀。」陳菊除當場允諾外，也拉著林錫耀說，「林錫耀也是宜蘭人，要多幫忙宜蘭選舉。」