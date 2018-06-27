大孝大樓案聽證會 聚焦兩爭點

2018-06-27

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨一九八五年藉由民眾服務總社名義取得台北市愛國東路「大孝大樓」建物與土地，外界懷疑為不當取得財產。行政院黨產會昨召開大孝大樓案聽證會，若後續認定其為不當黨產，國民黨恐被追徵七．八億元。國民黨行管會主委邱大展喊冤，指大孝大樓標售、買賣合法，痛批黨產會潑糞抹黑。

這場聽證會主要釐清兩爭點，包括大孝大樓是否為國民黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則的「不當取得財產 」；其次，若大孝大樓是國民黨的不當取得財產，因建物及土地已移轉於他人所有，黨產會應否向國民黨追徵價額與價額如何計算。聽證會除邀國民黨以當事人身分與會，也邀請政大地政系教授徐世榮等學者專家。

黨產會報告指出，國民黨一九八五年藉由民眾服務總社名義投標，以四億三四○○萬元標得底價四億三一七○萬元、由台北市政府國宅處興建的大孝大樓和土地。民眾服務社並分別於一九八九年、一九九四年更改登記名義人，將土地及大樓移轉給國民黨。

民眾服務社及國民黨持有大孝大樓期間，承租辦公室予教育部等單位；國民黨二○○二年將建物及土地售予黨營事業光華公司，光華二○○四年再轉售給瑞昇第一不動產公司。

黨產會質疑，大孝大樓標售前，已有台北市政府警察局、環保局、古亭區公所等機關表示有意承購辦公室，但國民黨以執政優勢地位，透過台北市府國宅處協調原具有優先購買地位之單位，放棄本次標售；又藉由非營利社團的投標資格限制，排除其他可能競爭對象，將大孝大樓改以「整棟標售」方式，賣給民眾服務總社。

邱大展指出，黨產會質疑國民黨藉民眾服務社名義取得大孝大樓，但「借名登記」有一定條件，移轉還不用繳納任何稅賦；國民黨是以買賣方式取得，也有繳納相關稅金，非以更名方式移轉。民眾服務社是獨立法人，黨產會若認為有問題，應去問民眾服務社。