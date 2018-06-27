黨紀揮刀時機 藍綠各有盤算》國民黨今起升堂 沒林為洲案

2018-06-27

〔記者林良昇／台北報導〕決戰年底九合一大選，國民黨早早決定，對於自行登記參選或替他黨助選的黨員祭出黨紀處分樹威，「桶箍」藍軍。國民黨考紀會主委魏平政透露，考紀會今將開會討論部分「停權案」，但尚未收到新竹縣黨部有關於自行公布民調的立委林為洲案。

距離候選人正式登記參選的八月底還有兩個月，為了奪下勝選灘頭堡，國民黨在今年提早祭出軍令，早在三月底就公布「一○七年中華民國地方公職人員選舉黨員行為規範」，秀出黨紀大刀，隨時準備開鍘，重整藍軍作戰部隊。

魏平政受訪指出，其實並不算提早，對於年底大選，考紀會本來就希望制度面儘快建立，中常會也提出過去的一些案例，考紀會則是擬出具體規範，讓黨員可以遵循。

根據國民黨公布的行為規範，黨員未經提名，不得向中選會辦理登記參選，違者一律開除或撤銷黨籍；黨員不得有為非國民黨提名候選人公開站台、動員掃街等行為或具名擔任任何職務，違紀助選最高停權二年；若嚴重影響選情，可撤銷黨籍。

規範也規定，黨員必須全力協助國民黨各項提名參選同志當選；競選期間，不得有違反國民黨政策及決議，或同志間相互攻訐的言論與行為，違反者依黨紀處理。

依上述規定，在新竹縣長提名爭議上，自辦民調的林為洲恐因不服黨內政策及決議，有違反黨紀之虞。對此，魏平政表示，林為洲到底有無違反黨紀的具體事實，還是要由地方黨部先調查，如果地方沒有提出，黨中央很難具體回應，而新竹縣黨部目前都還沒開過紀律委員會，黨中央也沒有收到關於林的處分案。