國民黨「無主席」 早就有「風聲」

2018-06-27

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨縣市長參選人頻找前立法院長王金平「商議」，對比之下，國民黨主席吳敦義的角色尷尬，政壇戲稱「無主席」。事實上，從年金改革等相關法案在立院的攻防，到直轄市、縣市長選舉提名，國民黨「無主席」的風聲早就傳開。

從年改到選舉提名…拿不定主意

國民黨中央、智庫這兩年對立院黨團奧援有限，黨團人士直言，黨中央雖說是「黨團自主」，實際上是放任不管，智庫應作為大腦，但提供的法案修法建議都禁不起檢驗，黨中央對年改等議題拿不定主意，那時就有「無主席」的戲稱出現。

不具名的國民黨立委分析，近半年來，政壇「無主席」的戲稱逐漸升溫，也與年底直轄市、縣市長提名布局有關。地方咸認，吳敦義對提名應要多表示意見，甚至在部分選區可以強勢，直接徵召最強棒也非不可行，吳總以「制度」回應，卻又在新竹縣長提名打破制度，讓人納悶。

這位立委表示，吳敦義近年來可能有點「退化」，做了很多過去不會做的事。如在嘉義市長提名上，直接讓議長蕭淑麗脫黨參選，造成選情壓力，以及公開批評爭取新竹縣長提名的立委林為洲「去看看他過去的紀錄」，形同與黨內同志分道揚鑣，都不像黨主席該做的。

國民黨雲林縣長參選人張麗善則為吳敦義緩頰，指吳對所有黨籍參選人的關心從不間斷，每個人的需要不一樣，有的可以公開，有的不能，他天天在做事，不用敲鑼打鼓，更沒有所謂神隱的問題。

另有黨內人士聲援吳敦義，認為吳是有史以來首位沒有黨產奧援的黨主席，張羅黨的日常花費已經不容易，面對選戰，黨中央給予各縣市參選人的經費有限，參選人只能自籌糧草，人脈甚廣的王金平，熟稔地方派系、選情，對參選人而言，會是比吳更好的選擇。

立委廖國棟表示，黨籍立委的確經常向王金平請益，畢竟王是「公道伯」，資源豐沛，有關吳的狀況，立委比較少了解，即使他過去力挺吳選主席，近期也不常與吳見面。