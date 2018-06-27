挨諷「無主席」 吳爆粗口駁神隱

2018-06-27

〔記者林良昇／台北報導〕年底直轄市及縣市長大選逐漸升溫，多位國民黨縣市長參選人屢找前立法院長王金平請益，國民黨主席吳敦義遭諷「無主席」；吳昨與台北市長參選人丁守中合體造勢，試圖闢謠，吳敦義被問到是否神隱時，一度情緒激動到爆「╳的」粗口，還給媒體看他的行程，反問「這是神隱的行程嗎？」強調參選人要找他，一定找得到。

面對年底直轄市及縣市長選舉，國民黨因黨產被凍結，對黨籍參選人奧援減少，許多縣市長參選人經常尋求王金平的協助，包括丁守中、台中市長參選人盧秀燕、彰化縣長參選人王惠美、嘉義市長參選人黃敏惠等都曾拜訪過王，吳遭外界諷是「無主席」，被質疑在黨內神隱。

與丁守中合體 現身闢謠

吳敦義昨早出席國民黨「快樂志工團會員大會」，頒發感謝狀給績優志工，黨部還特別找來丁守中，讓「吳丁合體」，為近期的吳主席「神隱說」闢謠的意圖明顯。

吳敦義表示，他民國九十六年擔任秘書長時，就看到許多志工在國民黨服務，很高興志工們每天都用心服務大眾，希望所有志工團的成員，與國民黨一起努力面對年底選戰。

吳敦義也誇丁守中學問、品德、操守都禁得起考驗，呼籲在場的婦女志工們支持丁，也幫不在場的國民黨新北市長參選人侯友宜拉票，強調雙北都要贏，高呼「藍軍勝利」！

吳敦義會後接受媒體訪問「神隱說」時表示，他是負全責的人，「為什麼每次都要曝光？」還語氣略顯激動地說，他前天到雲林，參加其夫人蔡令怡辦的活動，跟幾百位婦女在一起，這兩個月，每個縣市都有，總計兩千人以上；如果黨主席做的事都對外發布新聞，「豈不是做空的嗎？」

媒體進一步追問神隱問題，讓吳敦義聽了後大動肝火，直呼「沒有神隱啦！」還激動到爆「╳的」粗口，拿出行程表給媒體看，包括他幾點幾分到哪裡的具體行程，反問「這樣的行程是神隱的行程嗎？」只是他沒有必要告訴媒體。

吳敦義回答完問題，轉身想要離開，媒體又追上詢問參選人要找他是否會找不到？吳一聽，按捺不住情緒，激動地反駁：「開玩笑！當然一定找得到嘛！」