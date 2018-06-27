陸海空聯合射擊 地獄火飛彈吸睛

2018-06-27

陸、海、空三軍昨天在台中市清水區番仔寮陣地，聯合進行年度重砲射擊訓練，經國號戰機、眼鏡蛇攻擊直升機與海軍飛彈快艇輪番登場。

重頭戲是155榴彈砲輪番發射逾百發砲彈，進行反登陸、扼控水道等任務。這也是重砲射擊首次結合攻擊直升機，共同針對海上目標，進行火砲及飛彈實彈射擊。

這次操演首先由民用無人機展開情蒐演練，兩架經國號戰機在空中盤旋，搭配兩批共8架次眼鏡蛇攻擊直升機，到目標區發射地獄火飛彈與熱焰彈進行戰術攻擊，海軍也派出飛彈快艇進行射擊訓練。