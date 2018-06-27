無任所大使吳運東︰醫療外交台灣強項 要繼續延伸

2018-06-27

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國推動醫療外交行之有年，從早期的短期醫療團，到現今與友邦合作執行系統性的公衛計畫，加上民間各醫療院所積極的海外醫療作為，齊力為台灣外交打開一片天。醫療外交長年推手、無任所大使吳運東受訪表示，健康領域是「大家感受得到、也是台灣可發揮的強項」，不但要繼續做，且要進一步延伸到各個角落，「一定看得見好的改變」。

台灣與澳洲去年九月簽訂合作備忘錄，讓澳洲可以將諾魯難民送來台灣就醫，計畫自今年一月起實施，至今已經提供十餘名急重症病患有效醫療照護。相關的醫療外交作為，引發關注。

國合會則從二○一三年起推動主題式公衛醫療專案，目前執行中的專案主題包括腎臟病與糖尿病等慢性病防治、孕產婦保健與醫療資訊系統建置。國合會表示，與友邦政府系統合作，結合台灣醫院力量，才得以將「點」的醫療服務，拓展轉型為「面」的公衛醫療專案，協助友邦建構健全體系。

跳脫一對一 改派公衛團隊

吳運東推動「醫療外交」三十年，親眼見證此間轉變。他說，過去台灣醫生團出去，是「一對一、拿著聽診器」的醫療外交，雖累積大量義診數量，但影響有限。吳運東說，現在做法強調團隊資源，台灣派出包括醫師、護理師、營養師、衛教師等在內的公衛團隊，訓練在地的「種子隊」，同時也有醫事人員到台灣受訓，學成後他們建構公衛體系，「這個影響更長遠」。

吳運東指出，過去援外資源絕大多數投注在農業外交，隨著醫療外交轉型深化，農業和醫療完全可以合作，例如營養師與醫師針對友邦需求提出適合的農糧作物，技術團協助農業與資訊系統，醫療團協助培訓，建構完整公衛體系，外交部做各專業部會的前鋒，「跨部會合作照護人的生命健康」。

未來一定看得見好的改變

至於非邦交國的醫療外交，吳運東說，醫療外交在非邦交國也能透過不同方式推行，因健康領域是「大家感受得到、也是台灣可發揮的強項」，不但要繼續做，且要進一步延伸到各個角落，長此以往，「一定看得見好的改變」。