秦良丰說對不起 父忍不住淚崩

2018-06-26

40天從煎熬到喜悅…

〔記者歐素美／台中報導〕「爸爸，對不起…」漢光演習預演受傷的傘兵秦良丰傷勢穩定進步，昨從台中梧棲童綜合醫院轉至台北三軍總醫院進行後續治療。秦父提起這四十天的煎熬，尤其是兒子醒來向他說對不起時，忍不住淚崩，強調未來的路不管怎麼難走，一定陪兒子一起奮鬥及努力。

傷勢穩定 轉台北三總治療

童綜合醫院昨召開記者會，主治醫師金若屏表示，秦員呼吸狀況穩定進步，四肢活動明顯改善，傷勢樂觀，未來半年是觀察期。

秦父表示，這四十天「從煎熬到喜悅，樂觀面對未來」，提及兒子要爸媽抱抱他後，隔天並以唇音說出「爸爸，對不起…」忍不住淚崩，他知道「兒子沒有怪罪任何一個人，是用感恩的心看待，謝謝大家為兒子加油集氣」。

秦父說，他知道老天把兒子還給他，就決定和太太以平靜及感恩的心面對，過程中，不僅每一位醫護、軍方人員及全國民眾，甚至包括住在美國的華僑都寫信安慰良丰，讓他很感恩。他也對兒子說，「未來的路不管怎麼難走，爸爸媽媽一定陪在你旁邊，我們一起奮鬥、一起努力、一起哭」。

童綜合醫院副院長遲景上說，秦良丰是高位頸椎受傷，現在進入慢性期，目前意識清楚、眼睛可左右動，可用肢體語言表達，可以抬頭，左右下肢可動，上肢影響較明顯，但目前食指可動、肩膀可水平移動；因心靈對脊椎損傷照顧非常重要，可以改變神經細胞的環境，秦員轉院到三總後，可獲得軍中同袍的協助，是很好的時機。

國防部副部長張冠群表示，這四十天是良丰這一生最艱難的一段期間，病床上的良丰也展現特戰精神，堅強挺過步步難關。陸勤部軍醫處長查岱龍表示，三總是台灣唯一的軍方醫學中心，可提供良丰更好的醫療照顧。