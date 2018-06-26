葛胥曼︰台灣是民主同盟夥伴

2018-06-26

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣民主基金會昨舉辦創會十五週年國際會議，美國國家民主基金會執行長、前眾議員葛胥曼（Carl Gershman）發表專題演講指出，全球人士深切關切中國崛起對民主自由發展造成的負面影響。他強調台灣是民主同盟夥伴，也激勵世界上其他、尤其是亞洲國家發展中的民主進程，這樣的角色在中國持續擴張時更加重要。

昨天的國際會議邀集來自歐美亞各地百名國際專家學者與會，共商全球民主的倡議策略。

葛胥曼指出，台灣不僅是全球公民社會的公民，更是激勵其他追求民主價值國家發展的存在，尤其在威權復辟之際，更是民主價值同盟的合作夥伴。

中國的威脅都沒有效

葛胥曼剛結束於日本和韓國的訪問，他特別提到兩國人士關切中國崛起、美國對亞洲承諾鬆動等情勢對世界自由秩序的影響。而他今年初參加「世界民主運動全球大會」，許多國家也對台灣在「公元兩千論壇」中所領導的中國議題小組感興趣，顯示世界關注亞洲如何團結面對挑戰，且他觀察到「每個人都樂意與台灣合作，在亞洲建立捍衛自由秩序的團結力量」。

葛胥曼指出，中國挾「銳實力」干擾台灣社會，同時在國際上孤立台灣，又透過軍事力量恐嚇台灣，但台灣民主基金會民調結果顯示，支持民主者願意挺身面對中國的威脅，也擺明了「這些都沒有效」；而中國政權奠基於經濟成長，非經自由選舉，缺乏政治正當性，台灣的存在，正能對比顯現中國政權的危機。

葛胥曼說，美國政策領導者視中國為民主價值與美國利益的「最大挑戰者」，面對這些挑戰，他認為台灣是「具有戰略地位的民主盟友」，也建議美國增強與台灣的聯盟關係，將有助於阻擋這些來自中國的威脅。不過最終他強調，台灣捍衛民主與生存的關鍵仍是人民的意志，需強化政治、經濟、社會體系，為保護民主和多元而奮鬥。

台灣可發揮軟實力

日本非政府組織國際合作中心董事長谷山博史在會中談到民間組織力量。他說，面對威脅，除了硬實力角力，也需要提升軟實力方面的連結，「台灣在這點上可扮演角色」。以他熟知的非政府組織運作而言，日本ＮＧＯ界也致力強化行動網絡，在連結與對話上付出更多努力，以應對威權政府對民間活動造成的威脅。

韓國民主基金會董事長Monk Jisun則提到台韓在民主發展歷史中的相似性，例如台灣二二八事件與韓國濟州四三事件，又例如台灣在一九八七年解嚴，同年韓國也發生六月民主事件。雙方分擔歷史沉痛經驗的同時，也期待未來持續合作，將歷史傷痛轉化為深化民主發展的能量。