焦點評論》中國如何強大

2018-06-26

記者鄒景雯／特稿

如果說中國對台灣採取全面壓制作為，對影響此間民意的流向毫無效果，這絕對是鴕鳥的目光，自由的國家固然擁有充分的反威權抗體，然而開放的社會也提供了外力入侵的廣大空間，對民眾的視聽判斷構成考驗，實無庸置疑。甚至經驗往往告訴我們，最容易被牽動的民心，不是一般普羅，而是有產者與菁英階層，因為這類的人隨時都在機敏地計算風險，不容有任何差池。

崛起的中國，當然正在對台灣送出震懾性的訊號，尤其在分裂的群體中，有的是頌讚專制的應和者，但只要對中國內部的封閉體制有更多的認識，必然可以大膽下出一個結論：一個透過極權手段，綑綁知識分子心智伸展的政體，永遠不可能真正強大。

台灣很少討論到，十九大之後的習近平，對中國高等教育的控制，離譜到什麼程度。這樣的訊息落差，正是台灣的脆弱之處。習治下的中國，已經不允許大學的教育出現與官方不一致的聲音，例如與台灣交流十分密切的廈門大學，就訂有所謂的「教學事故認定與處理辦法」，禁止老師的教學內容違反鄧小平的「四項基本原則」，也就是必須堅持中國共產黨領導，必須堅持馬克思列寧主義及毛澤東思想等等。

中國的一些大學不僅在教室內設置三到五個監視器，其教育部檢查組的巡視員隨時到課堂旁聽，如果教授在上課時對中央政策發表不同意見，經學生舉報後，學校黨委書記即調閱監視器，輕則罰寫檢討報告，重則撤職處分。西南財經大學副教授翟桔紅五月間在課堂上評論人大修憲，不久就被開除黨籍，註銷教師資格，早就不是單例。北京大學元培學院副院長李沉簡發表「挺直脊梁拒作犬儒」辭職信，可謂典型的先聲之一。

習慣在蓬勃的民主生活中放言高論的台灣人，肯定不能想像以上情節只是中國思想工程的「前菜」，對岸已經在籌劃於重點大學開設「習近平教育思想」課程，以便將十九大精神落地生根，最快在明年就會列入各校的研究生招生計畫之中。試想，台灣的研究所如果開設「馬英九教育思想」或「蔡英文教育思想」，這個所不會被學生轟爛嗎？那麼我們的家長與學生何以有人對於到這樣的國家受教存有幻想？

更瘋狂的還有，去年五月習近平在「一帶一路國際合作高峰論壇」，提出：以秦始皇「車同軌、書同文」為啟發的作為之後，今年五月二十日，中國計量大學已經受命在杭州成立「一帶一路標準化教育與研究大學聯盟」，包括清大、浙大、西安交大等校，未來將合作進行標準化教案的編寫，希望以習近平之名，以中國為核心，對外建構所謂中國式標準的體系。

中國就算有十四億顆腦袋，如果被這樣規格化對待，百花齊放不成，被迫一元指導，還會剩下多少的智慧？這樣的恐怖，居然想透過一帶一路全球輸出，成就漢唐盛世，幾個台灣人可以忍受？

珍惜台灣，不妨從認識中國開始，這是鞏固自信的一個現成途徑。