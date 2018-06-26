對等、尊嚴、無政治前提 蔡︰樂意與習近平對談

2018-06-26

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統接受法新社專訪，談論與美國、中國等關係。被問到隨著中國的壓力俱增，是否準備好會晤中國領導人習近平，或是要在何種情況下才會晤？總統回答，做為台灣的總統，她很樂意，而且也有責任與對岸領導人坐下來，好好地談一談；她當然希望在做總統的任內，雙方能夠有機會坐下來談。

總統府昨晚公布專訪內容。總統表示，只要是對等、尊嚴、沒有政治前提，做為台灣的領導人、台灣的總統，她很樂意，而且也有責任與對岸領導人坐下來，好好地談一談。現在所共同面臨的這些問題，讓對岸的領導人習主席能夠更瞭解台灣的經濟、社會及各層面的發展，讓他在做許多政策、策略的判斷時，不要發生誤判或誤解的情況。

被問到近期是否有機會見面？總統說，這是雙方需要持續努力的，我們會不斷地告訴對方，對話與溝通是解決現在兩岸許多問題，最重要的一個方法。

總統並說，美國總統川普和北韓領導人金正恩的見面，是一個很好的、正面的發展，對處在對立，或者有潛在衝突的國家之間，也是一種激勵。

被問到如何描述台灣？總統說，就是「堅韌」這兩個字，即使在中國持續對台灣的打壓之下，我們仍然堅持民主與自由價值，如果要對台灣有一個Label（標籤）的話，「堅韌之島」對台灣來講是一個很好的名稱。

談到與美國的關係，總統說，從整體來講，台美雙方的關係都在持續地成長，是一個穩定的、友好的關係。