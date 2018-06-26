藍控強索又昱報稅資料？ 林俊憲怒斥

2018-06-26

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍風暴，國民黨立委昨反擊指出，「某民進黨南部林姓立委」施壓財政部高層官員，要求提供又昱公司十年報稅資料；遭影射的民進黨立委林俊憲出面反駁，他是提供國稅局又昱涉嫌逃漏稅的資料，資料提供者被說成要資料者，難道侯是心虛不能檢驗嗎？

提供資料給財部 反問侯心虛嗎

國民黨立委曾銘宗召開記者會爆料，民進黨一位非財委會的南部林姓立委施壓財政部高層官員，六月十九日把財政部官員「請」到立法院中興大樓辦公室，要求提供又昱十年報稅資料，報稅資料屬於個資，立委和官員目無法紀，介入新北市長選舉。

國民黨立委賴士葆說，洩漏稅籍個資，依照相關法律，財政部官員違反稅捐稽徵法、公務員服務法、刑法洩密罪等，他要求立院秘書處要保全當天進出人員的錄影帶資料。

對於國民黨立委的影射，林俊憲與民進黨台北市議員王威中召開記者會反駁。林俊憲強調，十九日當天，王威中辦公室整理又昱涉嫌逃漏稅的相關資料到他辦公室，他邀國稅局官員到立院，提供資料給國稅局調查。

王威中指出，他六月十九日下午到監察院陳情，懷疑侯友宜和其家族涉嫌逃漏稅，當日也到林俊憲辦公室提供資料給國稅局陳情，相關資料都是他的辦公室透過政府網站反覆比對得出，是他提供資料給國稅局，並非向官員要資料。