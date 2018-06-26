文大宿舍爭議》侯友宜：見過地獄 不怕抹黑

2018-06-26

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨對文化大學宿舍爭議表示，他一路走來就是正派、正氣，充滿正向能量，不怕挑戰，「我是見過地獄的人，好幾次沒死去的人，難道別人給我噴口水、給我抹黑，我就會退縮、害怕、徬徨、惶恐？」他強調，「我是光明磊落的漢子，有事衝著我來！」

光明磊落 有事衝著我來

侯友宜表示，他不認同「拉低、糟蹋別人才能成就自己」的負面選戰，他參選是集合大家的正向力量，幫助新北市民實現「安居樂業」，年底的選舉是人民對中央執政好壞的選擇，兩年多來，民進黨在中央執政沒辦法贏得民眾信任，因此民進黨舉全黨、全國資源要打贏新北市、打擊他這個重中之重的首要目標。

他說，從擔任警察至今，一路問心無愧、坦蕩蕩，卅八年公務生涯已經歷十四個職務，不只是出生入死，還要經過所有人檢驗，包括他以前的長官；不管以前的民進黨、黨外都任用過他，「侯友宜是光明磊落的漢子，大家很清楚。」「我是見過地獄的人，好幾次沒死去的人，難道別人給我噴口水、給我抹黑，我就會退縮、害怕、徬徨、惶恐？有本事衝著侯友宜來！」

侯友宜並說，這是他人生的第一場選戰，選舉是選賢與能，選擇能夠作為人民標竿的市長，選一個價值、正派的人，而不是選「烏魯木齊」的人。