蘇辦：「超越」關懷社會 「又昱」收租避稅

2018-06-26

〔記者何玉華、林良昇／綜合報導〕國民黨立委費鴻泰昨質疑民進黨新北市長參選人蘇貞昌創辦的超越基金會，同一地址設有多家公司，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，費鴻泰拿合法經營的超越基金會，與侯友宜夫婦為了收租、避稅而成立的「友友」、「又昱」一人公司相提並論，剛好凸顯「超越」長期關懷社會，「友友」、「又昱」只是空殼公司。

費鴻泰表示，蘇貞昌創辦的超越基金會，位於台北市南京東路上，同一地址登記有韶光電影有限公司、二三設計有限公司及美商潘氏煤礦股份有限公司，民進黨不要選舉到了就用政治黑手打擊異己，用公權力介入選舉。

超越會務均依法辦理

黃韋鈞指出，超越基金會的相關會務都依法辦理，聘有近十名專職人員並依法投保勞健保，年度財務報告由會計師簽證，每年也將工作報告、工作計畫、預算決算及相關會務資料等，送請主管機關新北市政府教育局查核。

黃韋鈞說，超越基金會長期關懷社會，與各界人士辦理文教活動；二三設計有限公司及韶光電影有限公司都是合法經營，多年來有許多作品，試問侯友宜夫婦的又昱公司除了少繳稅、每年漲租五％之外，又為社會做了什麼？

至於與超越基金會同址的美商潘氏煤礦股份有限公司，黃韋鈞說，根據國民黨立委公布的資料，這家公司早在一九八○年代就設立，怎能牽拖與超越基金會有關？