不對稱作戰 陸空加碼3建案

2018-06-25

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方高層官員昨透露，在積極發展不對稱作戰的前提下，繼籌建「微型飛彈突擊艇」後，軍方內部已接續規劃「中程反裝甲飛彈」、「陸上機動布雷系統」以及「新式近迫防空快砲系統」等全新的軍事投資案，為配合國防自主政策，相關軍事投資案全部都以國內自製為優先選項，唯有國內無法自製時，再進入對外採購的階段。

國內自製優先

官員透露，對於「微型飛彈突擊艇」案，儘管軍方內部以及業界都有不同意見，但此案持續在進行中；而「中程反裝甲飛彈」、「陸上機動布雷系統」以及「新式近迫防空快砲系統」等案，國防部已在本月開始徵詢國內業者承接意見，經濟部也已辦理國內產業承製能量評估專案當中。

據指出，「中程反裝甲飛彈」、「陸上機動布雷系統」是由陸軍提出需求，並初步獲得國防部的支持，主要是運用在反登陸作戰上，可提升對敵方裝甲部隊的反制戰力；「新式近迫防空快砲系統」則是空軍的需求，以反制共軍機艦繞台可能對我東部重要基地的威脅，將在東部佳山基地洞口部署新式近迫防空快砲系統，擔任基地防空的最後防線任務。

台灣區造船工業同業公會今、明兩天將邀請媒體，前往國內民間自主建立國防產業相關能量的具代表性廠商進行實地參訪，包括金賓汽車、和成集團、中科院、罡旻企業、中信造船及科力航太等廠商在內，參觀業界對船舶相關機械、防彈材料、突擊小艇建造、軍用直升機維修等建造實力。

此外，軍方規劃籌獲「陸上機動布雷系統」，由於規劃部署地區不僅是金馬外島，台灣本島也將是部署地區，引發軍方內部的不同意見，認為金馬地區才做完排雷作業，在台灣本島進行地雷的部署，恐引發民眾的恐慌及安全疑慮。

國防部發言人陳中吉對此表示，國軍建軍規劃及武器籌獲，均依作戰需求籌購，「陸上機動布雷系統」非國際公約禁止使用之人員殺傷雷，主要運用於反戰車作戰，並視戰況發展必要時，始布放於敵戰甲砲車進犯的路線。