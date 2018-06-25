《焦點評論》「組合肉」騙不了人

2018-06-25

記者鄒景雯／特稿

國民黨恐怕是當前最尷尬的政黨，習慣處在廟堂之上，從來就沒有真正學會如何扮演好厲害的在野黨，在經濟路線上忽右忽左，由屁股決定腦袋，也就罷了，偏偏前述的權變沒運用在政治上，例如在光譜的定位上，當所謂的「中間」被白色所佔據時，國民黨依舊死抱著舊包袱，很快就被排擠到「統一」的一端，徹底被邊緣化。

在野黨為何要厲害？一方面反映民意、監督制衡，另一方面在可預見的未來有機會重新執政，因此是劃清暫時在野或永久在野的那條實線。這點巧妙，國民黨的縣市長被提名人看來心領神會，參選至今，不見有什麼刻意的提點，幾乎是本能式的對最敏感的兩岸問題趨吉避凶，畢竟站在爭奪選票的第一線，肯定要有「春江水暖鴨先知」的辨察能力，何況這也不是市民決定市長的要件。拿台北市來說，丁守中就曾經以「老共在選舉裡面，從來不是正面的力量」酸過被視為中國所喜愛的對手，大大有別於該黨主席的：「三十五字箴言」，以及副主席加碼的「兩岸一家人」。

所謂「九二共識」命題，是去年五月二十日遲至深夜，習近平發給「吳敦義先生」當選主席賀電上，白紙黑字提出的，吳當選人的回函表述了其所定義的三十五字「九二共識」內涵，則道盡了習近平之所以端姿態的原因。所謂的「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表述」，當時沒討到習大大的歡心，基本上這是去脈絡化、東拼西湊的「組合肉」，並不是北京期待的「原汁原味」，當然騙不著中國消費者。同樣的，這三十五個字的發明在一年後的今天，同樣沒被買單以促成「吳習會」，台灣消費者看在眼裡，又豈會被騙以為這是真的？

這個時候必須點明彷彿處在平行時空的黨中央，在於這很可能會成為國民黨在今年選後是否不必再選的試金石，原因在於國民黨沒有參透中國出牌的理路。這話怎麼說？蔡英文政府固然因為沒有延續馬英九政府與對岸所達成的共同政治基礎，而被中斷兩岸官方的互動往來，但是有「兩岸一家親」的雙城論壇成局為例，即知北京的實力邏輯，現任的台北市長不提「九二共識」，照樣可以通關，反證沒有非「九二共識」不可的事實。

這個疑問，國民黨自己不該問問共產黨嗎？說穿了，共產黨擺明是將國民黨界定是個工具角色，只是拿來敲打蔡英文用的，壓根沒放尊重過。換言之，同樣是利用關係，在朝為王，在野為寇，因此在歷史曾經三度合作的國民黨，待遇比一個無黨都不如。參透了這點，國民黨該不該救亡圖存？