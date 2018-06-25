吳提九二共識35字箴言 陸委會︰非兩岸簽署文件

2018-06-25

〔記者林良昇／台北報導〕總統府秘書長陳菊前天為民進黨台北市長參選人姚文智站台時說「九二無共識」，國民黨主席吳敦義昨出席革實院活動前受訪表示，九二共識是歷史事實，不是誰講沒有就沒有的，也不是哪一個人可以毀掉的，陸委會則反駁，吳所稱之「卅五字箴言」，非兩岸簽署或認可的文件，北京界定的九二共識就是必須接受「兩岸同屬一個中國」，等同強迫台灣接受北京的統一。

吳︰不是誰講沒有就沒有

吳敦義指出，一九九二年發生的事情是歷史事實，雙方經過換文，換文內容是我方經過給政府最高首長總統，依據憲法增修條文的理念。內容就是卅五字「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表述」，這卅五個字就是一九九二年的歷史事實，對方接到電報後回文「充分尊重並接受」，才有一九九三年辜汪第一次會談﹔不是哪一個人可以毀掉的。

吳敦義還舉例，「玄武門事件」也是發生過，後來史家才訂為「玄武門事件」，如同「貞觀之治」。

吳也以民國八十九年七月六日的立法院公報說明，時任陸委會主委蔡英文於總質詢中答覆國民黨立委陳超明時表示，「一個中國、各自表述」是一九九二年雙方談的過程，但在我方立場，是「各自表述一個中國」。

陸委會則反駁，吳敦義所稱的「卅五字箴言」並未在兩岸兩會協商過程、函電文件、國統會決議以及立法院公報等資料中，「完整及連續」地呈現，更非兩岸簽署或認可的文字，請吳不要一再誤導視聽。

陸委會︰不要一再誤導視聽

陸委會強調，有關「九二共識」的內涵，在兩岸間具高度爭議，北京當局從未同意國民黨方面所表述的「一中各表」或所謂的「卅五字箴言」。北京所界定「九二共識」就是「一中原則」，就是必須接受「兩岸同屬一個中國」，而這個「中國」就是中華人民共和國，沒有中華民國的生存空間。這等同於強迫台灣接受北京的統一。

陸委會說，蔡總統一再表示，此一議題涉及我國家主權與尊嚴，不能輕易讓步。