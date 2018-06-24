台美共組軍醫團隊 8月赴南太人道救援

2018-06-24

〔記者羅添斌／台北報導〕美國參議院日前通過明年度國防授權法案，要求美國政府同意讓美軍醫療船來台訪問，做為太平洋夥伴任務的一部分。軍方高層官員昨表示，台美雙方的軍事醫療合作任務已先行啟動，台美軍方八月將共組國際醫療團隊，到南太平洋友邦索羅門群島演練醫療救援行動，以展現台美軍事合作能量。

去年到吉里巴斯 今年前往索羅門

官員表示，台美共組國際醫療團隊到第三國執行救援任務，是由美軍主動邀請台灣參與，對於讓台灣參與及成為太平洋夥伴任務的成員之一，美國行政部門其實早已默默在做，過去只是沒有對外公開，相信在美國參院通過最新國防授權法案之後，美國國務院將有充分理由可執行授權法案內容。

據指出，根據台美對聯合醫療團隊這項任務行動的共識，每逢奇數年將前往索羅門群島，偶數年則是到吉里巴斯執行任務，若遇南太平洋其他國家遭遇重大天災，任務地點國家則會視災情進行機動調整。相關官員表示，台美聯合團隊去年就在吉里巴斯共同執行任務，今年八月則將前往索羅門群島。

即將在本月底晉升為中將的國防部軍醫局局長陳建同，是執行台美軍事醫療合作計畫的要角，他在軍醫局官網提到軍事醫療外交的重要性。陳建同表示，軍醫局目前積極推動軍事醫療外交，成立「翔醫、慧醫」專案及建置並強化部隊緊急救護能量，藉以善盡國際社會成員的責任，期望能永續提供國軍優質的醫療服務，進而達成促進國軍與軍眷健康的使命。

官員表示，太平洋島嶼國家近年來地震、海嘯等天災不斷，更導致大規模傳染性疾病的發生，為了有效執行國際醫療任務，美方主動邀請我國軍醫單位，與美軍軍醫共同組成國際醫療團隊，輪流在多個太平洋國家執行國際人道醫療救援行動，以展現台美軍事合作能量。

台美軍醫聯合團隊的國際醫療救援行動，主要是透過模擬我南太平洋邦交國遭遇地震及海嘯等重大天然災情，以致發生大規模傳染性疾病，藉由我國軍醫與美軍共同編組醫療、護理、公共衛生及流行病學等專長人員，前往受災邦交國共同實施聯合救災與傳染病疫情管理，藉以強化台美軍事醫療合作。藉由台美聯合團隊到第三國執行任務，提升我國國際人道救援與災害防救的能量。