選情觀測站》柯文哲和民進黨的拉鋸戰

2018-06-24

記者陳曉宜／特稿

民進黨台北市長參選人姚文智首場造勢晚會展現團結氣勢，台北市長柯文哲昨上午還表現淡定，傍晚立即在臉書宣稱要抵押房產籌措競選經費，反嗆選舉不必只是搖旗吶喊，顯現柯面對民進黨來勢洶洶，已開始焦慮並提前反擊，柯綠之間的拉鋸戰也逐步檯面化。

柯綠分手前，柯吃定民進黨推不出人選，對於民進黨選前力挺到選後市政協助，不僅毫無感激，甚至恩將仇報，在內部會議多次表達非常討厭民進黨，尤其討厭新潮流。因此，面對民進黨時，柯採兩手策略，對派系色彩不明顯的民進黨市議員高嘉瑜、王威中、林世宗等人特別交好；對強力監督市政的民進黨議員，則發動網軍打成柯黑，或不提供市政資源給軟釘，造成民進黨內部矛盾與進退為難。

柯在鬧出「兩岸一家親」的「拍謝」風波導致民調大跌；柯綠分手後，民進黨展現大團結氣勢，穩固綠營基本盤，柯立刻從穩坐第一的氣勢，跌落「三腳督」的掙扎。

柯隨即啟動年輕選票的優勢反擊，一方面發動網路攻勢，壓迫亟需爭取與各小黨競爭年輕選票的民進黨市議員參選人，一方面祭出「哭窮策略」，不斷釋出打書、抵押房產、分租競選總部等訊息，試圖形塑自己缺乏政黨資源。卻沒想到，相對於過去當選者將選舉補助款以成立「基金會」方式，進行公益運用，柯將選舉補助款直接入帳「私人戶頭」，並從「全部捐做公益」變成「部分捐出」，反讓外界對柯的清廉度產生更大質疑。

年底選戰才剛開打，近日柯要求市府首長為政策辯護、禁止其他市長參選人上台致詞，積極拉攏民進黨基層里長拔樁，尤其面對姚文智提出的新政策更是全力反擊，皆顯示柯正一步步操作綠營「棄姚保柯」。而民進黨從基層到民代，在柯挾龐大市政資源的攻勢下，如何始終如一力挺姚文智到最後，成能否破解棄保的關鍵。