首場造勢 姚文智轟柯丁兩岸主張沒兩樣

2018-06-24

〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨晚舉辦首場大型造勢晚會，現場湧入上萬人，總統府秘書長陳菊壓軸演說，向選民喊話支持姚文智。姚文智則火力全開，痛批台北市長柯文哲的「兩岸一家親」令人失望，諷刺與國民黨丁守中的「九二共識」沒兩樣；他強調這場選舉是台灣人的意志，一定要有人代表堅持台灣本土的主張，光復台北市。

陳菊壓軸演說 拜託市民給姚機會

晚會首位演講者立委段宜康批評，「台北市兩個對手都比民進黨與中共的關係好，一個明盤、一個暗盤，拜託大家用選票支持民進黨」，不能讓外界認為台北市長要靠北京意志才會上。市議會民進黨團總召李慶鋒也說，檯面上三個主要市長參選人中，只有姚不用看中國臉色，所以要支持姚。

姚文智演說時痛批柯文哲令人失望的原因就是兩岸一家親，柯的說法跟國民黨有什麼不一樣？丁守中是九二共識，柯文哲是兩岸一家親，選擇丁守中就是選擇九二共識，選擇柯文哲，就是兩岸一家親，這有什麼兩樣？

姚文智強調，若他沒有出來選，柯文哲就不會反省，會以為兩岸一家親就是正確的方向。柯面對中國時，沒有讓中國煩惱，反而像是讓中國找到人、找到鑰匙可以打開台灣的門，柯文哲辦的雙城論壇，跟國民黨時代有不一樣嗎？大家無私的支持柯文哲，是為了柯文哲說兩岸一家親嗎？

姚表示，這場選舉是台灣人的意志，是台北的民主、多元自由選擇首都市長。如果他沒參選，丁守中還是柯文哲，大家都沒得選。姚強調，剩下五個月的時間，他要追求廿年來光復台北、台灣首都的大勝利。

28名立委、27名議員參選人上台挺姚

陳菊最後現身晚會掀起最高潮，陳菊說，上次選舉白色力量打倒國民黨，但是白色力量帶給台北市民是什麼？姚對她說白色力量越來越讓人民失望，民進黨要承擔歷史的責任，姚文智願意站出來承擔，拜託市民給姚文智機會。

包括段宜康、陳明文、陳亭妃、吳玉琴、陳瑩、蘇治芬等廿八位黨籍立委，以及提名的廿七名市議員參選人全到場力挺，主辦單位估計晚會現場湧入達兩萬人。晚會尾聲時獨派大老史明致贈一個紅包給姚文智表示祝福，最後陳菊牽起姚文智的手，在全場高喊「姚文智凍蒜」的聲音中落幕。