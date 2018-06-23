黨產會查勞軍捐流向 軍友社︰主動提供資料

2018-06-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕黨產會為釐清國民黨附隨組織，將中華民國軍人之友社列為下一波調查重點，追查不動產來源與勞軍捐流向，待完成調查報告後將召開聽證會。軍友社昨表示，軍友社已主動提供資料給黨產會，皆秉持全力配合、主動說明的態度。軍友社強調，這四年來自行募集款項不到兩億元，全用於官兵照顧，絕無任何一毛錢放在自己的口袋。

軍友社表示，軍友社態度很清楚，就是全力配合調查，並主動說明，軍友社理事長李棟樑、秘書長曾有福數度拜會黨產會前主委顧立雄、現任主委林峯正，將手邊能夠查到的相關資料、設施與經費運用明細供黨產會參考，同時說明軍友社工作內容。

軍友社表示，軍友社除受內政部監督，每一年的財產、帳款都要公開受檢驗外，屬軍友社目的事業主管機關的國防部也會監督軍友社，軍友社皆未逃避，如面對調查，也不會抵抗。

軍友社估計，近四年的勞軍活動，共計花費達兩億四千餘萬元，軍友社募得的款項約為一億六千餘萬元，不足的部分，大部分是由理事長李棟樑自掏腰包挹注，近年對外募得的款項目的在於勞軍，除整建官兵住宿與休憩場合，提供更優惠的住宿給官兵，另提供款項供部隊做為臨時救助款，每年亦支付地稅給國防部，絕無任何一毛錢放在軍友社的口袋。