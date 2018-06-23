美副助卿黃之瀚︰中國正改變台海現狀

2018-06-23

壓縮台灣國際空間等干擾行為 美政府非常關切

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十一日報導〕美國國務院主管印太事務的副助卿黃之瀚今天表示，北京正在改變台海現狀，兩岸關係的穩定依賴現狀的維持，「美國政府非常關切對這個現狀的干擾」。

華府智庫「新美國安全中心」舉行年會，並邀請黃之瀚、國防部首席亞太副助理部長海大衛及美國駐聯合國代表團政治顧問李大偉出席討論印太地區的戰略競爭。

台灣在太平洋扮重要角色

黃之瀚說，當美國談到台灣時，必須強調台灣關係法、美中三公報及美國的一個中國政策，但美台關係的真正基礎在於共同價值，對民主的承諾，致力於市場經濟以及對國際體系做出正面貢獻。從這方面來說，台灣在太平洋扮演一個非常強大且重要的角色，因為台灣具體表現出美國想要在印太及全球推廣的改革與價值。

黃之瀚指出，美國在台協會新館剛在台北落成，整個新館最醒目的是領務部門，代表美台關係的基礎不在美國官員或外交聲明，而是美台人民之間的連結及共同價值。

對於有人批評川普政府正在改變一個中國政策，黃之瀚回應說，川普政府已經重申了「我們的一個中國政策」，美國對台軍售及美國在台協會新館都是川普政府對一中政策承諾的展現。

他認為有人正在修改對兩岸關係的理解，但不是美國，而是來自北京對兩岸關係的干擾行為，像是壓縮台灣的國際空間，使台灣無法對國際社會做出重要貢獻，比如人道救援、參與世界衛生組織等。區域穩定依賴現狀的維持，「美國政府非常關切對這個現狀的干擾」。

海大衛表示，台灣在印太戰略中的角色是維持正確的國防能力的投資，確保台灣可以在兩岸關係上維持正確的嚇阻與平衡能力，使台灣有能力與中國互動以符合美國的兩岸政策取向。

李大偉則指出，中俄正聯手改造聯合國和其他多邊組織以符合其利益，對二戰後形成的世界秩序及普世價值都是挑戰。美國正在密切觀察三個具有指標意義的領域，其中一個與中、俄合作較成功的領域是北韓核武問題。但美國與中俄有較大競爭的領域，美國做得不成功。在聯合國安理會、聯合國大會，甚至聯合國專屬機構，中俄得以發動成功的攻勢來改變國際體系與秩序，傷害美國的盟邦及美國在地區裡的利益。

他說，台灣就是一個例子，中國有效地關閉所有在聯合國及多邊組織中有關台灣的討論，台灣不只無法參加世界衛生組織，台灣公民社會不得參與任何聯合國會議，甚至台灣民眾不能到聯合國總部參觀，因為他們沒有中國護照。