梁文傑：文大宿舍租金 比帝寶貴

2018-06-23

蘇籲侯坦白說清楚 回應各界質疑

〔記者蕭婷方、賴筱桐／綜合報導〕文大宿舍案持續延燒，台北市議員梁文傑昨調閱資料發現，該棟大群館宿舍每坪月租金高達二一九七元，已與台北市仁愛路帝寶豪宅每坪月租金一七五四到二四六九元相當，到合約到期的二○二五年，大群館每坪月租金更將高達三二六二元，遠超過帝寶，梁酸侯「住得起大群館的學生都是富豪了」。

七年後每坪租金將逾三千元

民進黨新北市長參選人蘇貞昌則再次要求侯友宜應該坦白說清楚，回應各界的質疑。

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美鈴名下的陽明山集合住宅，租給文化大學做「大群館」學生宿舍，第一年租金為一千五百萬元，每年五％複利計算調漲租金。梁文傑調閱大群館使用執照，總樓層面積為二六三三．二一平方公尺，等於七九六．五四坪，以大群館今年租金二○一○萬元計，每坪月租金約為二一九七元。

梁文傑再根據實價登錄的資訊，發現位於台北市大安區的仁愛路帝寶豪宅，每坪月租金也不過一七五四元到二四六九元，學生住在大群館已等同住在仁愛帝寶的價位；梁進一步換算合約終止的二○二五年，大群館每坪月租金將高達三二六二元，遠超過帝寶。

此外，大群館現在實際用途與台北市土地使用分區規定不符，近日連遭雙北市議員檢舉，但台北市政府未做最後定奪。時代力量雙北十位議員參選人昨赴台北市政府抗議，要求北市府對此案應儘速表態，雙北市政府應重視學生的居住正義，雙北五十一家大學宿舍也應全面清查。

對此，台北市都發局建築管理科長林玄理回應，本月廿日已發函文化大學，請該校針對大群館使用陳述意見；未來北市府會參考學校意見與現場實際使用狀況，依規定進行「主動認定」，若違法將依都市計畫法開罰六萬至卅萬元。