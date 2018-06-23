木柵農會辦桌禁致詞挨批 姚文智、丁守中都獲邀上台

2018-06-23

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕台北市木柵農會昨晚舉辦綠竹筍美食饗宴，市長參選人姚文智、丁守中與市長柯文哲都受邀出席，先前傳出柯市府下令不可讓姚、丁上台致詞，挨批搞白色恐怖。柯昨下午受訪時強調「客隨主便」，否認對姚、丁設限。晚間七時許宴會登場後，農會就以禮貌為由，先後邀請姚、丁上台致詞。

姚文智上台前抨擊，他已三次參加這活動，還曾與國民黨中央委員連勝文同台過，如今柯比國民黨還國民黨。丁守中下午受訪也批柯濫用行政職權，干涉非下屬機關的農會自主自治，代表「白色力量裡面有濁流，柯文哲就是濁流」。

對於傳出下令不讓姚、丁上台，柯文哲昨下午受訪時強調，他有交代，凡是受邀出席別人辦的活動，市府就客隨主便，按照主人安排方便就好。媒體追問「確定沒下令？」柯無奈表示「此事說來話長」，過去不少單位辦活動常被要求只讓現任議員上台，這是長期的默契，否則可能會挨現任議員罵；議員部分就算了，市長（參選人）部分沒有這問題。

昨晚活動姚文智在七時許先到場，木柵區農會理事長許啟明即邀請姚上台致詞，姚也藉機替在場的民進黨台北市議員阮昭雄、周柏雅等人造勢。

丁守中於晚間七時半到場，碰到逐桌敬酒的姚文智，兩人握手致意、互相加油。丁上台致詞時也酸，聽說柯文哲不准木柵農會讓他上台致詞，不需要這樣，他若當選市長，一定邀請「柯前市長」一同宣傳木柵綠竹筍。

柯文哲昨晚八時許到場，姚文智正要離場，雙方在入場通道遇到，兩人手才碰了一下，柯就快步從姚身旁走過；但接著丁守中在另一個轉角處等候柯，兩人不僅握手致意還互展笑顏。