接任海基會秘書長 姚人多︰全力以赴

2018-06-22

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會昨召開董監事會，通過副董事長兼秘書長人事案，由蔡英文總統的核心幕僚、總統府副秘書長姚人多接任。姚人多未受訪，據轉述，姚人多在當選後簡短致詞表示，會全力以赴。姚人多的人事案，也循往例告知對岸的海協會。

海基會副秘書長管安露會後轉述，姚人多當選後表示，接下海基會工作對他是人生新挑戰，會全力以赴與海基會團隊共同努力，並與海基會同仁秉持為兩岸人民服務精神，接受政府委託與指導，全力執行相關業務。

管安露表示，姚人多前天已請辭總統府副秘書長，由於還有學校借調程序，預計六月底、七月初才會上任。被問到未來海基會是董事長制或秘書長制？她說，海基會董事長張小月與姚人多都是專任，兩人的分工，在海基會的組織章程有相關規定，過去的董事長與秘書長都沒發生問題，未來他們兩人也是共同合作，綜理會務。

張小月在董監事會前被問到對姚人多的印象，她連番表示「很棒」，媒體追問「怎樣棒」？張小月說，「各方面都非常棒」，對兩岸一定是正面的。

陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會指出，姚人多從事教學研究工作多年，對中國大陸的社會問題有很多關注與專業研究；進入政府服務後，歷經國安會諮委與總統府副秘書長要職，對於政府兩岸政策能精確掌握，未來轉任海基會服務後，將有助海基會深化兩岸交流、服務兩岸民眾工作的具體推動。