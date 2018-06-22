我與巴紐合辦 數位論壇7月登台

2018-06-22

〔記者呂伊萱／台北報導〕PChome網路家庭董事長詹宏志今年擔任亞太經合會（APEC）企業諮詢會議（ABAC）「數位創新論壇（DIF）」主席，我國與今年APEC主辦國巴布亞紐幾內亞合辦該論壇，七月將於台北盛大登場，全球首位人工智慧機器人索菲亞（Sophia）也將來台與會。

雖遭中施壓 巴紐仍支持我方

雖然巴紐日前遭中國施壓，不過外交部昨表示，巴紐相當支持我方，此次合辦論壇合作也相當順利。

詹宏志在去年APEC大會中，經共識通過擔任DIF主席。我方與今年度APEC主辦經濟體巴紐在台北國際會議中心合辦論壇，DIF邀集國際重量級數位科技領袖，包括歐洲數位化程度最高的愛沙尼亞前總統伊爾韋斯（Toomas Henrik Ilves）、維基百科創辦人威爾斯（Jimmy Wales）、3D機器人公司執行長安德森（Chris Anderson）等，有三十位具全球影響力講者齊聚台北，暢談數位變革。

論壇討論主題將包括人工智慧（AI）、區塊鏈、資訊安全、數位治理與金融科技等。外交部國組司司長徐佩勇昨天說，會議聚焦未來科技趨勢，預計將吸引超過兩千名亞太地區高科技企業界人士出席。全球首位獲得公民身分的機器人索菲亞也將參加會議。

巴紐今年五月遭中國施壓，將我駐巴紐處名稱改為「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」。對於此案是否影響我國今年參與APEC情形？徐佩勇表示，目前都還算平順，遭遇一些挑戰、干擾，但透過密切的溝通，已一一克服。